Com sorrisão, Jennifer Lopez comemora seu aniversário de 54 anos

Em suas redes sociais, a cantora e atriz Jennifer Lopez celebrou a chegada de seus 54 anos com seus seguidores

Nesta segunda-feira, 24, a atriz e cantora Jennifer Lopez completou 54 anos. E ela não perdeu a oportunidade de compartilhar um pouquinho dessa data especial com seus fãs fiéis.

Com sorrisão no rosto, a artista apareceu completamente deslumbrante usando um robe de seda e saltos altos. Ela exibiu o seu corpão ao escolher o look ideal para sua festa de aniversário. "Me arrumando para celebrar", escreveu Jennifer na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs e amigos lhe parabenizaram pela data, mas não deixaram de notar sua aparência impecável. "O sorriso de JLo é uma das maravilhas desse mundo", escreveu admirador. "Você é uma deusa", disse seguidor. "54 nunca pareceu melhor", disparou outro. "Mal posso esperar pela roupa", compartilhou fã sobre o look de aniversário da cantora.

Aos 54 anos, Jennifer Lopez já foi casada 4 vezes e atualmente vive em um relacionamento com Ben Affleck, que havia sido seu namorado no início dos anos 2000. Ela também é mãe dos gêmeos Max e Emme, de 15 anos, frutos do seu relacionamento com Marc Anthony.

Confira a publicação:

Jennifer Lopez fala sentir culpa por ser uma mãe famosa

Em maio de 2023, Jennifer Lopez foi sincera ao falar sobre o sentimento dos filhos diante de pais famosos. A mãe dos gêmeos Emme e Maxdisse que nem tudo são mil maravilhas, e que os adolescentes pagam um preço alto por uma escolha que ela fez, já que as pessoas não veem a individualidade deles.

“Acho que ser filho de pais famosos não é algo que muitas pessoas possam entender”, começou a estrela em entrevista à Audacy. “E sinto porque eles não escolheram isso”, continuou.

Frutos do relacionamento com o ex-marido Marc Anthony, os gêmeos passaram a relatar a forma como são tratados nos mais diversos ambientes: “Quando eles entram na sala, por exemplo, é nisso que as pessoas estão pensando. Nunca enxergam quem eles são. E acho que isso deve ser muito difícil”, lamentou.

Em outro trecho, J-Lo afirmou o desejo de protegê-los de tudo, inclusive dos julgamentos. “Ser julgada por pessoas que você nem conhece de certa forma é muito difícil. Eu adoraria protegê-los disso, das decepções, do desgosto ou até por não estar realizando um sonho deles”, admitiu brincando.

Ela explicou que é como se os filhos soubessem que há uma lente neles e isso lhe traz o sentimento de culpa. “Eu fiz isso com eles e temos essa culpa como mães. É sobre o que fizemos e o que trouxemos para suas vidas”, finalizou.