Jennifer Lopez fala sentir culpa por ser uma mãe famosa: “Eles não escolheram”

Jennifer Lopez é mãe dos gêmeos Emme e Max, frutos do relacionamento com Marc Anthony

A atriz e cantora Jennifer Lopez (53), mãe dos gêmeos Emme e Max, de 15 anos, foi sincera ao falar sobre o sentimento dos filhos diante de pais famosos. Segundo ela, nem tudo são mil maravilhas, para ela os adolescentes pagam um preço muito caro por uma escolha que ela fez, já que as pessoas não veem a individualidade deles..

“Acho que ser filho de pais famosos não é algo que muitas pessoas possam entender”, começou a estrela em entrevista à “Audacy”. “E sinto porque eles não escolheram isso”, continuou.

Frutos do relacionamento com o ex-marido Marc Anthony, os adolescentes passaram a relatar a forma como são tratados nos mais diversos ambientes: “Quando eles entram na sala, por exemplo, é nisso que as pessoas estão pensando. Nunca enxergam quem eles são. E acho que isso deve ser muito difícil”, lamentou.

Em outro trecho, J-Lo afirmou o desejo de protegê-los de tudo, inclusive dos julgamentos. “Ser julgada por pessoas que você nem conhece de certa forma é muito difícil, Eu adoraria protegê-los disso, das decepções, do desgosto ou até por não estar realizando um sonho deles”, admitiu brincando.

A estrela explica que é como se os filhos soubessem que há uma lente neles e isso lhe traz o sentimento de culpa: “Eu fiz isso com eles e temos essa culpa como mães. É sobre o que fizemos e o que trouxemos para suas vidas”.

Jennifer Lopez descreve relação de seus filhos com Ben Affleck

Jennifer Lopez está divulgando A Mãe, seu novo filme que chegou no dia 12 de maio na Netflix, e aproveitou para falar sobre a relação do marido, Ben Affleck (50), com seus filhos.

Affleck é uma figura paterna para eles: "Eles amam o Ben (Affleck). Ele é uma figura paterna maravilhosa para eles também. Ele tem seus três filhos lindos e depois tem nós, e ele é fantástico".