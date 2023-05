Jennifer Lopez descreve relação de seus filhos com Ben Affleck

Jennifer Lopez é mãe dos gêmeos Emme Maribel e Maximilian David, de 15 anos, frutos de seu antigo casamento com Marc Anthony

Jennifer Lopez está divulgando A Mãe, seu novo filme que entra no dia 12 de maio da Netflix, e aproveitou para falar sobre a relação do marido, Ben Affleck, com seus filhos. A cantora é mãe dos gêmeos Emme Maribel e Maximilian David, de 15 anos, frutos de seu antigo casamento.

“Eles estão se tornando adultos. Eles estão desafiando tudo na vida, eles estão olhando para tudo e essas crianças têm tanta informação, muito mais do que nós tínhamos", disse em entrevista ao The Today Show.

"Eles estão pensando sobre as coisas e falando sobre a vida de uma maneira diferente do que eu fazia quando tinha 15 ou 16 anos. Acho que eles vão mudar o mundo, para ser honesto, e torná-lo muito melhor”, declarou.

De acordo com JLO, os gêmeos tem uma ótima relação com o astro da DC e Affleck é uma figura paterna para eles: "Eles amam o Ben (Affleck). Ele é uma figura paterna maravilhosa para eles também. Ele tem seus três filhos lindos e depois tem nós, e ele é fantástico".

"Ele realmente enfrenta o desafio do que isso é e o que isso significa e eles o amam, e o apreciam, e eu também”, completou. Ben Affleck é pai de Violet, de 18 anos, Seraphina, de 14, e Samuel, de 10, frutos de seu casamento com a atriz Jennifer Garner.

Jennifer Lopez choca ao mostrar rosto sem maquiagem

A skincare da Jennifer Lopez está em dia! A cantora mostrou a preparação de pele para fazer uma maquiagem e impressionou o público pelo viço do rosto.

Mostrando como prepara uma pele iluminada e básica, no que ela chama de "brilho da deusa do Bronx", ela afirmou que o primeiro passo era aplicar um sérum e massagear o rosto, tirando o inchaço. Depois, ela hidratou a pele, passou um hidratante também nos lábios e partiu para o rímel.