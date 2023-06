Apenas um ano depois de se casarem, Jennifer Lopez e Ben Affleck vão renovar votos em mansão milionária

Jennifer Lopez e Ben Affleck trocaram alianças em capela de Las Vegas e, depois, oficializaram a união com festança para amigos e familiares

Com menos de um ano de casados, a cantora Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck vão renovar seus votos de casamento e planejam uma festança na mansão de R$ 290 milhões recém-adquirida por eles em Los Angeles. A celebração sendo organizada pelo casal foi revelada por fonte próxima ao casal em entrevista à revista OK Magazine.

“Eles estão em um momento romântico e emocional tão incrível que não querem deixar passar essa oportunidade”, disse o contato da publicação sobre a celebração no imóvel recém-comprado pelo casal de famosos.

“A Jen e o Ben estão tão apaixonados como sempre estiveram e esse primeiro ano de casamento pode ser definido como espetacular”, disse o contato. “As crianças se dão bem, as famílias estão alinhadas. Para celebrar tudo isso, com a chegada do primeiro aniversário de casamento, eles querem renovar os votos e mostrar como eles se amam”.

Por isso, a decisão de celebrar na mansão de US$ 60 milhões - com 24 banheiros, garagem para 12 carros, estacionamento para 80, além de sala de cinema, salão de beleza, complexo esportivo e outros luxos.

De acordo com uma fonte ligada ao casal, os dois artistas acreditam que a vida casados afetou diretamente a carreira das estrelas: “Eles acreditam que estão fazendo os melhores trabalhos de suas vidas”.

Jennifer Lopez fala sentir culpa por ser uma mãe famosa

Mãe dos gêmeos Emme e Max, Jennifer Lopez foi sincera ao falar sobre o sentimento dos filhos diante de pais famosos. Segundo ela, nem tudo são mil maravilhas, para ela os adolescentes pagam um preço muito caro por uma escolha que ela fez, já que as pessoas não veem a individualidade deles.

“Acho que ser filho de pais famosos não é algo que muitas pessoas possam entender”, começou a estrela em entrevista à “Audacy”. “E sinto porque eles não escolheram isso”, continuou.

J-Lo afirmou o desejo de protegê-los de tudo, inclusive dos julgamentos. “Ser julgada por pessoas que você nem conhece de certa forma é muito difícil, Eu adoraria protegê-los disso, das decepções, do desgosto ou até por não estar realizando um sonho deles”, admitiu brincando.

A estrela explica que é como se os filhos soubessem que há uma lente neles e isso lhe traz o sentimento de culpa: “Eu fiz isso com eles e temos essa culpa como mães. É sobre o que fizemos e o que trouxemos para suas vidas”.