Jennifer Lopez fala sobre antigo relacionamento abusivo: ‘Fundo do poço’

Jennifer Lopez abriu o coração em seu documentário The Greatest Love Story Never Told; a cantora falou abertamente sobre o período

Jennifer Lopez abriu seu coração no seu novo documentário para compartilhar as adversidades que enfrentou em sua vida afetiva, abordando os relacionamentos abusivos que marcam sua trajetória. A renomada cantora e atriz refletiu sobre experiências dolorosas ao longo de sua jornada amorosa.

Em 'The Greatest Love Story Never Told', Jennifer expressou suas decepções, mencionando que algumas pessoas em sua vida afirmaram amá-la, mas suas ações não estavam alinhadas com o verdadeiro significado do amor. "Teve pessoas em minha vida que disseram ‘eu te amo’ e depois não fizeram coisas que estivessem de acordo com a palavra ‘amor’", compartilhou a artista.

Ao relembrar os momentos mais desafiadores em sua carreira ao longo dos anos a celebridade destacou as dificuldades enfrentadas na esfera amorosa: "Você tem que chegar ao fundo do poço, onde está em situações tão desconfortáveis ​​​​e tão dolorosas que finalmente diz: ‘Não quero mais isso’”.

Agora casada com Ben Affleck, ela também falou sobre a complexidade de sair de relacionamentos prejudiciais, comparando sua própria jornada com um caminho obscuro e nebuloso. Ela ressalta nunca ter sofrido violência física, mas ter sido maltratada e "outras coisas desagradáveis". Jennifer não mencionou o nome de nenhum de seus ex-namorados.

Lopez recorda que uma terapeuta uma vez perguntou como lidaria ao ver uma situação abusiva com sua própria filha. "Foi claro. Eu diria: 'Dê o fora e nunca mais olhe para trás', mas para mim foi confuso e complicado. Foi como olhar através da neblina".

A estrela do pop detalhou visualmente seu passado traumático em uma cena de This Is Me… Now: A Love Story chamada “the glass house”, na qual ela canta sua música Rebound.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prime Video (@primevideo)

Jennifer Lopez diz que primeiro namoro com Ben Affleck foi traumático

Jennifer Lopez declarou que ela e o marido, Ben Affleck, ainda sofrem com o estresse pós-traumático da primeira vez que namoraram, devido à forte perseguição que enfrentaram pela mídia em 2001.

A cantora explicou em entrevista à Variety porque decidiu documentar o relacionamento deles em seu novo álbum e no filme que o acompanha, “This Is Me… Now”: “Como artistas, temos que seguir nosso coração e sou eu seguindo meu coração e fazendo algo que talvez nem todos achassem a melhor ideia, mas eu tinha que fazer”, disse Lopez.

“Nós dois temos PTSD”, afirmou sobre o frenesi da mídia que os dois causaram no início e quando cancelaram seu primeiro noivado em 2004. “Mas agora estamos mais velhos. Somos mais sábios. Também sabemos o que é importante”, afirmou.