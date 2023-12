Jennifer Lopez diz que primeiro namoro com Ben Affleck foi traumático

JLo afirma que ela e Ben Affleck ainda sofrem com estresse pós-traumático do primeiro romance; eles viveram um relacionamento entre 2001 e 2004

Jennifer Lopez declarou que ela e o marido, Ben Affleck, ainda sofrem com o estresse pós-traumático da primeira vez que namoraram, devido à forte perseguição que enfrentaram pela mídia em 2001.

A cantora explicou em entrevista à Variety porque decidiu documentar o relacionamento deles em seu novo álbum e no filme que o acompanha, “This Is Me… Now”: “Como artistas, temos que seguir nosso coração e sou eu seguindo meu coração e fazendo algo que talvez nem todos achassem a melhor ideia, mas eu tinha que fazer”, disse Lopez.

“Nós dois temos PTSD”, afirmou sobre o frenesi da mídia que os dois causaram no início e quando cancelaram seu primeiro noivado em 2004.

“Mas agora estamos mais velhos. Somos mais sábios. Também sabemos o que é importante, o que é realmente importante na vida, e não é tanto o que as outras pessoas pensam. É sobre ser fiel a quem você é”, disse ela à Variety nessa quarta-feira, 20.

As estrelas, que completaram recentemente um ano de casados, reataram o relacionamento em abril de 2021 e se casaram em 2022. Em outra entrevista, dessa vez a Vogue Americana, JLo se derreteu ao falar sobre o relacionamento com Ben Affleck e afirmou que depois que retomaram o romance, 17 anos após o rompimento do noivado, em 2004, ela passou a se sentir "mais bonita do que nunca".

“Sinto-me ainda mais relaxada e confortável, o que me faz sentir ainda mais bonita do que nunca com outra pessoa. Cada parte de mim, meu corpo, minha voz, minhas escolhas, até mesmo meus erros”, disse Lopez.

'Vício' de Ben Affleck gera tensão entre JLo e ex-mulher

Um vício do ator Ben Affleck é motivo de tensão entre a esposa dele, a cantora Jennifer Lopez, e a ex do astro, a atriz Jennifer Garner. Uma fonte ligada ao trio contou ao site Radar Online que Affleck não consegue largar o cigarro.

Segundo o contato da publicação, enquanto Lopez vê os cigarros do marido como uma alternativa ao alcoolismo de seu companheiro, Garner acredita que os cigarros podem ser "influência negativa" para os filhos deles.