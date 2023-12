'Vício' de Ben Affleck gera tensão entre Jennifer Lopez e ex-mulher

Jennifer Lopez e Jennifer Garner andam se estranhando por conta de vício de ator; ex racredita que pode ser influência negativa para os filhos

Um vício do ator Ben Affleck é motivo de tensão entre a esposa dele, a cantora Jennifer Lopez, e a ex do astro, a atriz Jennifer Garner. Uma fonte ligada ao trio contou ao site Radar Online que Affleck não consegue largar o cigarro.

Segundo o contato da publicação, enquanto Lopez vê os cigarros do marido como uma alternativa ao alcoolismo de seu companheiro, Garner acredita que os cigarros podem ser "influência negativa" para os filhos deles.

Affleck e Garner foram casados entre 2005 e 2018, período no qual tiveram Violet, de 18 anos, Seraphina, de 14 anos e Sam, de 11 anos. O interpret de Batman e Lopez estão casados desde 2022.

“A Jen e a J-Lo tem visões muito diferentes sobre o tema”, disse a fonte sobre o vício de Affleck em cigarros. “A J-Lo é grata pela sobriedade do Ben e acredita que é melhor ele fumando ao longo do dia do que voltando aos velhos hábitos”.

“Já a Jen vê como um hábito repulsivo”, relatou o contato. “Ela tem regras rígidas e espera que o Ben as respeite, como não fumar na frente das crianças”. A mesma pessoa disse que Garner fica “furiosa” quando fica sabendo que o ex fumou na frente dos filhos: “Ela tem sido ótima ao não se meter na vida do Ben, mas essa questão tem colocado a paciência dela no limite”.

Os representantes oficiais do casal composto por Affleck e Lopez e os assessores pessoais de Garner não se pronunciaram em público sobre o tema.

Jennifer Lopez e Ben Affleck fazem dívida para pagar mansão

Jennifer Lopez e Ben Affleck são um dos casais mais bem pagos do mundo, não há dúvidas. Porém, isso não significa que as estrelas também não tenham que fazer empréstimos ou negociar novas aquisições luxuosas.

Segundo o jornal britânico The Sun, o casal está com uma "dívida" milionária de cerca de US$ 20 milhões de dólares, por volta de R$100 milhões de reais. Jennifer e Ben pegaram um empresário para finalizar a compra de uma mansão no valor de US$61 milhões, cerca de R$313 milhões em Beverly Hills.