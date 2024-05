Bárbara Evans combina looks com marido no casamento da mãe, Monique Evans

Celebrando a união de Monique Evans e Cacá Werneck, Bárbara Evans combina looks com marido, Gustavo Theodoro, no casamento da mãe

A apresentadora Monique Evans e a DJ Cacá Werneck se casaram na noite da última quinta-feira, 16. E para celebrar essa união, a influenciadora Bárbara Evans, filha de Monique, marcou presença no casamento ao lado de seu marido, o empresário Gustavo Theodoro.

Na ocasião, os papais de Ayla, de 2 anos, Álvaro e Antônio, de 5 meses, apostaram em looks combinando e encantaram seus seguidores. A modelo apostou em um vestido longo dourado de apenas um ombro, com uma aplicação brilhante de flor. Já seu marido escolheu um clássico terno azul marinho, mas com gravata dourada, assim como sua esposa.

Bárbara publicou um clique do casal em seu perfil oficial do Instagram nesta sexta-feira, 17, e fez questão de se declarar para o pai de seus filhos. "Meu amor de todas as vidas", escreveu ela, que ganhou vários elogios com seu amado nos comentários.

"Esse casal ficou um espetáculo de lindos!", declarou um internauta. "Casal elegante", disparou outro. "Chiquérrimos", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Monique Evans se casa com Cacá Werneck no Rio de Janeiro

A apresentadora Monique Evans e a DJ Cacá Werneck se casaram na última quinta-feira, 16, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Após 10 anos de relacionamento, elas decidiram selar sua união em uma cerimônia luxuosa que contou com 230 convidados.

Para seu quinto casamento, a mãe de Bárbara Evans apostou em um lindo vestido luxuoso, assinado pela estilista Michelly X. O modelito conta com 15 mil pérolas e 10 mil cristais, combinados com um decote poderoso e saia volumosa. Ela também decidiu não usar véu e apostou em uma tiara bordada para a ocasião.

Cacá usou um terno branco diferentão, com calça de cintura baixa, colete de alfaiataria e blazer curto, combinados com tênis branco. Ela subiu ao altar ao som de La Isla Bonita, sucesso de Madonna.

Segundo o gshow, a festa contou com a presença da avó de Cacá, de 90 anos, e a mãe de Monique, Dona Maria Conceição Nery, de 89. A segunda foi levada até o altar por sua filha Bárbara, já que seu filho, Armando Aguinaga, não pode comparecer ao evento, pois está morando na Espanha, com finalidade de tirar a nacionalidade espanhola.

Clique aqui e confira as fotos!