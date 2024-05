Enzo Celulari desenvolve próprio look para Cannes: 'Forma autêntica'

Em entrevista à CARAS Brasil, Enzo Celulari fala da primeira experiência no Festival de Cinema de Cannes e de look desenhado por ele e Ricardo Almeida

Enzo Celulari (27) passou pelo tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, na França, na última quinta-feira (16). Em entrevista à CARAS Brasil, ele conta que prestigiou o evento pela primeira vez, e que o look usado para essa estreia especial foi desenhado por ele mesmo, junto ao estilista Ricardo Almeida (69). "Forma autêntica", diz.

O filho de Edson Celulari (66) e Claudia Raia (57) surgiu elegante, num smoking personalizado e autêntico, trazendo ainda uma homenagem a premiada obra Bacurau, de Klebber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, um clássico recente do cinema nacional, para compor o traje.

“Sempre fui um grande admirador da moda e do Ricardo (Almeida). Na minha cabeça, não existiria forma mais autêntica de me vestir em um momento tão marcante na minha vida do que me juntar a ele e participar da criação de uma alfaiataria única e cheia de personalidade”, fala o influenciador digital.

Enzo também conta sobre a experiência de participar do festival. “Pura emoção! Um privilégio poder estar vivendo tudo isso pela primeira vez e em uma experiência única com Campari (marca que o influenciador é embaixador)! O que mais me chamou a atenção foi o tamanho, a concorrência e ineditismo de poder assistir filmes de grandes cineastas que admiro de uma forma tão única”, fala.

O influenciador está iniciando sua entrada no mundo do cinema como produtor, e já está envolvido em alguns projetos audiovisuais ainda não divulgados. Ele também revela uma outra experiência que Cannes o proporcionou. “Confesso que nunca imaginaria assistir a uma obra de Francis Ford Coppola, após um jejum de 25 anos, na mesma sala de cinema que o próprio”, ressalta.

Durante os dias de festival, Enzo pretende aproveitar as experiências que o evento oferece, além de participar das ativações que a marca vai promover, como uma no próximo sábado, 18.