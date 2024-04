Taylor Swift teria mandado indireta para Kim Kardashian em nova música

Com o lançamento do álbum The Tortured Poets Department, Taylor Swift teria mandado suposta indireta para Kim Kardashian em nova música; saiba mais!

A cantora Taylor Swift lançou seu 11º álbum de estúdio, The Tortured Poets Department, nesta sexta-feira, 19. E os fãs da loirinha logo acharam uma suposta indireta feita pela artista para Kim Kardashian, com quem Taylor possui uma briga antiga.

Com o lançamento da versão estendida do álbum, a cantora disponibilizou a canção 'thanK you aIMee', da qual seus fãs notaram que as letras maiúsculas formavam o nome de Kim. Além disso, a letra da canção também teria dicas de que ela seria endereçada para a filha do meio das Kardashians.

"Eu não acho que você mudou muito. Então eu mudei seu nome, e qualquer pista que realmente te define/ E um dia, sua filha chegará em casa cantando uma música que só nós sabemos que é sobre você", dizia a música. Isso seria uma suposta referência à North West, filha de Kim e do rapper Kanye West, que recentemente publicou um vídeo com a mãe dançando Shake It Off, música de Swift.

The biggest lost to mankind is Kim K Kardashian and North not having comments on, on Tiktok 😂😅



The fact they dancing to Taylor Swift and singing along… we missing out 🥲



Kanye West probably fuming somewhere on the sideline. #kimkpic.twitter.com/yzbLGcCbik — Dslab (@mdiab9) January 14, 2023

Vale lembrar que a briga entre Kim Kardashian e Taylor Swift se iniciou com o ex-marido da socialite, que interrompeu o discurso da loira no VMAs 2009, enquanto ela recebia um prêmio no palco. A empresária somente se envolveu na história em 2016, quando afirmou que Swift sabia do envolvimento do seu nome na faixa Famous, de Kanye West, onde o rapper diz ter tornado a cantora famosa com a confusão na premiação.

Taylor Swift entra para lista de bilionários da Forbes

A cantora Taylor Swift é oficialmente bilionária! No último dia 2, a revista Forbes divulgou a sua lista anual e a artista norte-americana passou a ter seu nome ao lado das pessoas mais ricas do mundo com apenas 34 anos.

Segundo o veículo, a estrela tem patrimônio de US$ 1,1 bilhão, o que é equivalente a aproximadamente R$ 5,5 bilhões na cotação atual. O motivo que teria lhe elevado ao posto de bilionária foi a The Eras Tour, sua turnê mundial que passou pelo Brasil em novembro de 2023.

Assim, Taylor se junta a uma lista seleta de cantores bilionários, ao lado de nomes como Jay-Z, com US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões), e Rihanna, com US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões).

A sua turnê também se tornou uma das mais lucrativas da história, segundo o Guinness Book, em outubro de 2023. A The Eras superou a Farewell Yellow Brick Road, turnê de despedida de Elton John, que arrecadou US$ 939 milhões (aproximadamente R$ 4,56 bilhões), com 328 shows.