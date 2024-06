43 anos juntos, Gilberto Gil faz declaração emocionante para esposa

O cantor resgatou momentos fofos ao lado de Flora Gil em sequência de fotos nesta quarta-feira, 12, Dia dos Namorados; eles estão juntos há 43 anos

No Dia dos Namorados, Gilberto Gil, se declarou à esposa, Flora Gil com uma reflexão emocionate sobre o amor nesta quarta-feira, 12. Vale lembrar que o casal está junto há 43 anos e tem três filhos: Bem, de 39 anos, Bela, de 36, e José, de 32.

"Eu acho que o amor concretizado nos vários atos de aproximação entre pessoas que se amam, duas ou três ou quatro ou quantas forem, ao mesmo tempo ou não. De qualquer forma, nesses movimentos todos do amor, que é tudo que move, a questão final é o êxtase no mais intenso e mais completo possível que sempre nos arremessa ao plano do divino, nos arremessa fora da atmosfera do real terreno pra estratosfera do além divino. O amor é sempre isso, é pra isso!", publicou o músico nas redes sociais.

O cantor ainda postou algumas fotos com Flora, nas quais aparece sorridente ao lado da amada. Além de registros em casa, o artista compartilhou fotos em um almoço à beira do mar e durante uma viagem internacional.

Os fãs se derreteram com a declaração nos comentários da publicação: “Quantos anos e o amor sempre vivo. Viva o amor. Exemplo de artista. Pai avô marido amigo e companheiro. Parabéns mestre”, escreveu um, “Oh, Yeah! Sempre! Parabéns a você e a Flora, por cada um ter, um ao outro com essa doçura!”, comentou outra fã, “Maravilhosos demais. Muito muito amor em suas vidas”, desejou uma terceira.

A empresária também homenageou o marido: "E seguimos sempre no mesmo bloco", disse ao compartilhar uma foto de fevereiro, quando Gilberto desfilou no bloco de carnaval Filhos de Gandhy. Na ocasião, ele usou roupas tradicionais da festa, incluindo um turbante, colares e trajes nas cores azul e branco.

Gilberto Gil se inspira na infância para nova canção

Gilberto Gil trabalha em uma canção inédita para um projeto destinado ao público infantil. A nova composição foi feita para a série Pipas, que estreia em agosto no Gloobinho, canal da Globo dedicado para a primeira infância.

"As pipas têm, não só aqui [no Brasil], mas no mundo inteiro, um papel importantíssimo na vida das crianças, no mundo da fantasia infantil, na brincadeira, no entretenimento e nas várias possibilidades de ilustração da vida", diz o músico, em entrevista à CARAS Brasil.