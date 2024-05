Gilberto Gil se inspira na infância para nova canção: 'Ilustração da vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gilberto Gil, ícone da música brasileira, comenta a criação de canção para série infantil Pipas, do canal Gloobinho

Grande nome da música brasileira, Gilberto Gil (81) trabalha em uma canção inédita para um projeto destinado ao público infantil. A nova composição foi feita para a série Pipas, que estreia em agosto no Gloobinho, canal da Globo dedicado para a primeira infância.

Gilberto Gil afirma que a temática da animação o faz relembrar de sua infância no Santo Antônio . O artista, que nasceu em Salvador, na Bahia, conta que costumava empinar pipas no quintal de sua casa e também observá-las no céu.

"As pipas têm, não só aqui [no Brasil], mas no mundo inteiro, um papel importantíssimo na vida das crianças, no mundo da fantasia infantil, na brincadeira, no entretenimento e nas várias possibilidades de ilustração da vida", diz o músico, em entrevista à CARAS Brasil.

A gravação da nova canção aconteceu no próprio estúdio de Gil, que fica localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Bruno Bask, diretor da animação infantil, esteve presente no momento e se emocionou ao ver seu trabalho ao lado da trilha sonora do artista.

Pipas tem previsão de estreia para agosto deste ano, no canal Gloobinho, da Globo. A série animada, destinada para as crianças, contará a história de quatro pipas que brincam no céu e enfrentam os desafios trazidos pelo vento.

Além da série, Gilberto Gil também pode ser visto no programa Viajando com os Gil, disponível no serviço de streaming Prime Video. O reality mostra os bastidores da turnê Nós a Gente e a jornada dos shows da família, que passou um mês viajando para se apresentar em mais de 15 países.

