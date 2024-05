Atriz de Alma Gêmea, Fernanda Machado exibe fotos com o filho caçula

Atriz da novela Alma Gêmea, Fernanda Machado relembra o parto difícil para o nascimento do filho caçula: ‘Causou a perda do meu útero'

A atriz Fernanda Machado encantou seus seguidores ao exibir novas fotos com seu filho caçula, Leo, que acaba de completar 4 anos de idade. Ela, que está no ar na reprise da novela Alma Gêmea na Globo, relembrou como foi o dia do nascimento do filho, já que teve uma gravidez de risco e sofreu complicações na sala de parto.

Fernanda contou que perdeu o útero por causa de uma hemorragia severa. "Hoje é dia de Leozinho, o meu raio de sol, que ilumina tudo ao seu redor! Eu tive uma uma gravidez de alto risco com o Leo, por conta de uma placenta prévia que nunca subiu. E por isso, tive também um parto de alto risco, pois a placenta que não subiu, era na verdade acreta; cresceu grudada no meu útero, o que me fez perder litros de sangue, numa hemorragia severa. Que colocou a minha vida em risco, e causou a perda do meu útero. E tudo isso no começo de uma pandemia louca", disse ela.

E completou: "Mas nesse dia, 31.05.2020, às 11:30 da manhã, mesmo diante de tantos riscos, medos e preocupações. Leozinho chegou saudável e tranquilo, iluminando a escuridão e provando que milagres existem! E ele chegou bem no dia do aniversário da minha sogra! Eu tenho a certeza absoluta, de que ela, lá de cima, segurou o Leozinho na minha barriga durante toda a minha gravidez, e que ela cuidou dele e de mim nesse parto tão difícil. Nos provando que o amor é maior que tudo".

Por fim, ela celebrou a vida do filho. "Feliz 4 aninhos Leozinho! Você é um milagre precioso, que a vida nos deu, agradeço todos os dias o presente de ter você na minha vida. Mamãe, papai, Lucca, Vovô, Vovó, todos nós te amamos infinito!", escreveu.

Vale lembrar que Fernanda Machado é casada com empresário americano Robert Riskin desde 2014. Os dois são pais de dois meninos, Lucca, de 8 anos, e Leo, de 4 anos.