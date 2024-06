Atriz de Alma Gêmea abandonou carreira de atriz para ser psicóloga

Atriz da novela Alma Gêmea trabalha como psicóloga, vive longe dos holofotes e utiliza as redes sociais para alavancar carreira

Longe das telinhas desde 2009, a atriz Cecília Dassi (34), que atualmente pode ser vista na reprise da novela Alma Gêmea, na Globo, mudou radicalmente de profissão. A atriz abandonou a carreira após seu último trabalho no filme Gonzaga: De Pai pra Filho, em 2012, para se tornar psicóloga.

Na televisão, a atriz viveu papéis em tramas de sucesso como dando vida à inesquecível Sandrinha na novela Por Amor, em 1997, e Beatriz no sucesso O Beijo do Vampiro, em 2002. Após se formar e começar a atuar como psicóloga, Cecília passou a utilizar o seu Instagram para abordar temas que envolvem a saúde mental, o que aguçou a curiosidade do público que queria saber o motivo da mudança.

Na época, a atriz concedeu uma entrevista à Donna e contou que inicialmente, quando decidiu cursar Psicologia aos 17 anos, não tinha clara a intenção de mudar radicalmente a sua carreira, porém começou a se perceber menos conectada com o ofício de atriz: “Estava me percebendo menos conectada com a carreira de atriz. Ao mesmo tempo, fui me encantando pela psicologia e percebendo que fazia muito mais sentido para mim. Foi uma transição natural. Quando o meu contrato na Globo acabou, eu não tinha mais interesse em continuar nessa carreira, já tinha terminado a faculdade, estava ansiosa para poder realmente investir na carreira da psicologia. Estudar mais e começar a atender, a atuar mesmo como psicóloga.” disse.

Em 2019, a psicóloga fez uma publicação nas suas redes sociais, deixando claro para o público que havia se encontrado na profissão de psicóloga: “Sou muito mais feliz com meu trabalho hoje, na clínica e na internet. Sou realizada e orgulhosa, enxergo com brilho nos olhos meu futuro profissional e tudo que quero realizar...” escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cecilia Dassi (@cecilia.dassi)

Atualmente, Cecília conta com 346 mil seguidores no Instagram e não costuma publicar fotos de si mesma, nem compartilhar a sua rotina pessoal. Ela utiliza as redes apenas para alavancar a sua carreira, tratando de diversos assuntos do cotidiano com abordagem profissional.