Thiago Arancam comemora o aniversário da filha caçula com festa luxuosa

Thiago Arancam e a esposa, Aline Frare, reúnem os amigos e familiares para comemorar o primeiro ano de vida da filha, Angelina

O cantor Thiago Arancam e a esposa, a empresária Aline Frare, comemoraram o aniversário da filha, Angelina, em grande estilo. Na última quarta-feira, 21, eles organizaram uma festa luxuosa em Alphaville, na Grande São Paulo, com o tema de Confeitaria da Minnie.

A aniversariante roubou a cena durante a festa ao usar um vestido encantador nas cores rosa e branco e também tiara inspirada na personagem Minnie. A festa contou com decoração luxuosa e com direito a mesa do bolo com doces personalizados.

Antes do Parabéns, o papai coruja cantou para a filha, incluindo a música Como É Grande O Meu Amor Por Você, de Roberto Carlos. “Mais um momento mágico em nossas vidas! Foi uma felicidade sem igual podermos comemorar o primeiro aninho da nossa princesa com nossos familiares e tantos amigos queridos e especiais”, disse ele.

O casal também tem mais um filho, Francisco, de 4 anos. O cantor ainda é pai de Diego, de 9 anos, fruto de relacionamento anterior.

Fotos: Mariana Tessaroto

