Thiago Arancam e a esposa deixam a maternidade com a filha recém-nascida

Thiago Arancam é fotografado com a família na saída da maternidade da filha recém-nascida, Angelina, e da esposa, Aline Frare

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 18h16

O cantor Thiago Arancam já está em casa com a sua família reunida! Nesta sexta-feira, 24, ele acompanhou a saída da maternidade de sua filha recém-nascida, Angelina, e da esposa, Aline Frare. Eles ainda contaram com a presença do filho Francisco, de 3 anos, que é o primeiro herdeiro do casal.

Na ocasião, Arancam apareceu todo orgulhoso ao posar ao lado de sua família antes de levar todo mundo para casa. A bebê saiu da maternidade com um look vermelho e com lacinho na cabeça.

Angelina nasceu no Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, em São Paulo, às 21h15 do dia 21 de junho, pesando 2.970 kg e 49,5 cm.

O papai talentoso cantou durante o nascimento da herdeira e emocionou todo mundo. “Foi um momento mágico! Angelina chegou para trazer ainda mais alegria e luz à nossa família. Gratidão, glória e triunfo”, disse ele após a chegada da caçula.

Thiago Arancam também é pai de Diego, fruto do seu primeiro casamento.

Veja as fotos de Thiago Arancam com a família na maternidade: