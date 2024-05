Ex-BBB Hariany Almeida revela estar enfrentando 'luta espiritual'

Em suas redes sociais, a ex-BBB Hariany Almeida faz um desabafo com seus seguidores e revela estar enfrentando uma 'luta espiritual'; entenda!

A ex-BBB Hariany Almeida usou suas redes sociais nesta terça-feira, 14, para fazer uma reflexão. A influenciadora digital revelou estar enfrentando uma 'luta espiritual' e ainda desabafou sobre algumas de suas angústias com seus seguidores.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a namorada de Matheus Vargas, filho de Leonardo, apareceu dentro do carro e deixou um textão com sua reflexão. "Estou passando por uma luta espiritual muito grande. Às vezes aparecem pessoas que tentam tirar nosso brilho, mas não conseguem. O mundo tá do jeito que tá e as pessoas não aprendem...", iniciou.

Sem revelar se o desabafo era direcionado a uma pessoa específica, Hariany continuou: "Soberba, arrogância, competição, manipulação, não leva a nada. A vida é um sopro, e ao mesmo tempo que você tem tudo, você pode não ter nada. Sempre que alguém tentar colocar vocês para baixo, não revidem se igualando como a pessoa é. Tentem falar de Deus, porque é isso que as pessoas precisam, e quem é da luz incomoda que é da escuridão".

Ao finalizar, a ex-sister falou sobre o ensinamento que está levando desse período reflexivo. "A cada dia que passa tenho mais a certeza que não estou nem aí pra bens materiais, e tenho pena da futilidade das pessoas. Daqui dessa vida não quero nada, só quero ter qualidade de vida com quem eu amo, e viver bons momentos, porque no final das contas é isso que vale!", refletiu Hariany.

Veja:

Foto: Reprodução / Instagram

Hariany fala sobre novos rumores de briga com Virginia Fonseca

Desde que assumiu namoro com um dos filhos do cantor Leonardo, Matheus Vargas, a ex-BBB Hariany Almeida lida com rumores envolvendo sua relação com a cunhada, Virginia Fonseca. Em março, após ser questionada novamente sobre uma suposta desavença, a influenciadora falou a real sobre sua relação com a esposa de Zé Felipe.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Hariany abriu uma caixinha de perguntas, mas logo recebeu dúvidas sobre sua relação com a famosa: "Você e a Virgínia estão brigadas? Como está a relação de vocês?".

Irritada com os questionamentos constantes, ela explicou que qualquer rumor de desavença com Virginia não passa de uma invenção.“Queria entender a teoria que vocês criam. Essas notícias que saem é tudo mentira. Povo inventa as coisas por engajamento”, ela escreveu na legenda de uma foto em que aparece sozinha.

Na sequência, a ex-sister contou que já está no limite com os rumores envolvendo a família do namorado e que por isso, evita tocar no assunto: “Eu já sei que tudo que envolve a família do Matheus dá o que falar. Então, por isso que eu fico calada, na minha, mas é chato, viu? Haja paciência”, ela desabafou sobre a situação.