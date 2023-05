Discreta na vida pessoal, Cátia Fonseca surge com o marido em noite de show

Cátia Fonseca faz rara aparição em público com seu marido ao conferir o show da cantora Dionne Warwick em São Paulo

A apresentadora Cátia Fonseca aproveitou a noite deste domingo, 28, para curtir uma noitada ao lado do marido, o diretor de TV Rodrigo Riccó. Os dois fizeram uma rara aparição juntos ao prestigiarem o show da cantora Dionne Warwick em São Paulo.

Discretos na vida pessoal, os dois vivem um relacionamento longe dos holofotes, mas abriram uma exceção na chegada ao evento e posaram juntinhos. Abraçados, eles esbanjaram simpatia antes do início do show.

Atualmente, Cátia Fonseca comanda o programa Melhor da Tarde, na Band.

Foto: Van Campos / AgNews

Cátia Fonseca relembra o fim do primeiro casamento

Em uma entrevista recente com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Cátia Fonseca relembrou o fim do primeiro casamento e o início do relacionamento com o atual marido.

“Eram propósitos de vidas diferentes e deu certo por 26 anos. Meus filhos eram adolescentes e aí entra a mãe, você deixa a mulher de lado. Arrumei a malinha e saí”, disse ela, e completou: “Fui eu quem saiu de casa, era eu quem não queria mais, então eu saí. Não existe embate”.

Assim, Cátia Fonseca relembrou o início do namoro com o atual marido, Rodrigo Riccó. “Ele se separou e eu falei: 'não posso estar gostando dele'. Comecei a dar uns coices, mas comecei a pensar que de fato eu gostava dele. Só que eu não queria, porque estava saindo de um relacionamento e ele também”, contou ela, que engatou o romance e está radiante. “A gente se permitiu e foi fantástico. Eu entrei mais pronta”, declarou.