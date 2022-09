Catia Fonseca relembra o fim do seu primeiro casamento: 'Saí de casa'

Catia Fonseca conta sobre a decisão de terminar seu primeiro casamento e sobre a união com o atual marido

A apresentadora Catia Fonseca teve uma conversa sincera com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, sobre a sua vida pessoal. Ela relembrou o fim do seu primeiro casamento e contou que foi ela quem saiu de casa quando decidiu se separar.

A estrela era casada com Dafnis da Fonseca. “Eram propósitos de vidas diferentes e deu certo por 26 anos. Meus filhos eram adolescentes e aí entra a mãe, você deixa a mulher de lado. Arrumei a malinha e saí”, disse ela, e completou: “Fui eu quem saiu de casa, era eu quem não queria mais, então eu saí. Não existe embate”.

Então, ela relembrou a reação dos filhos com a sua decisão. “Todo filho sente. Aí eu falei: 'Já estou com as coisas aqui para ir embora'. Eles falaram: 'Pode ir que a gente cuida dele aqui'”, comentou.

Assim, Cátia Fonseca relembrou o início do namoro com o atual marido, Rodrigo Riccó. “Ele se separou e eu falei: 'não posso estar gostando dele'. Comecei a dar uns coices, mas comecei a pensar que de fato eu gostava dele. Só que eu não queria, porque estava saindo de um relacionamento e ele também”, contou ela, que engatou o romance e está radiante. “A gente se permitiu e foi fantástico. Eu entrei mais pronta”, declarou.

