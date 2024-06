Galã dos anos 90, ex-ator da Globo vive longe dos holofotes e trabalha como corretor de imóveis

No ar na reprise de Alma Gêmea, o ator queridinho dos anos 90 vive fora dos holofotes, já foi professor e atualmente é corretor de imóveis

Sucesso dos anos 90 em tramas da Globo como Vira-Lata, o galã da época, Roberto Bataglin (61), realizou diversos trabalhos na emissora. Com seu último papel em telenovela, na trama Apocalipse, da Record, em 2018, o artista trabalha atualmente como corretor de imóveis. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, Roberto falou sobre a falta de oportunidade na televisão:

“Começou a cair a procura. Não tenho vergonha de falar disso. No exterior, os atores com a minha idade continuam bombando. Comigo foi mudando aos poucos. Vai diminuindo a intensidade do trabalho. Eu não parava de trabalhar. Tenho orgulho do meu currículo, trabalhei com grandes atores.” disse durante o podcast.

Foto: Reprodução/Globo

Em 2016, o ator contou ao extintoVídeo Show, da Globo, que estava trabalhando como professor de teatro: “Em 2015, eu montei um curso em Cabo Frio (Rio de Janeiro), chamado Rota da Arte. É um prazer muito grande, porque são alunos verdes, que estão começando. Então, eles têm uma garra, uma gana muito legal.”

E atualmente, no podcast Papagaio Falante, além da falta de oportunidade na televisão, o ex-galã falou também sobre a nova profissão como corretor de imóveis: “Trabalho na corretagem com meus imóveis, construindo, vendendo, alugando... Reformo, construo do zero. Agora mesmo estou reformando uma cobertura no Recreio. Dou um ‘upgrade’ no imóvel para vender ou alugar depois. Gosto de mexer com construção. Meu avô, pai do meu pai, era do meio.” revelou.

Ao currículo de Roberto constam grandes obras da teledramaturgia brasileira. Somando mais de 25 novelas, o ator ganhou visibilidade após interpretar Tadeu, no grande sucesso da Globo, a novela Sassaricando, em 1987. Ele também compôs o elenco de tramas como A Próxima Vítima, em 1995 e Sete Pecados, em 2007, além de participar de outras atrações da emissora como Faça Sua História, em 2008 e Zorra Total, em 2014.