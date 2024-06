Maria Clara Spinelli não quer se limitar a papéis de mulheres trans: "Acaba?"

A atriz Maria Clara Spinelli, que interpretou Renée no remake da novela Elas por Elas (2023), desabafou sobre os papéis que deseja assumir no futuro

A atriz Maria Clara Spinelli, que interpretou Renée no remake da novela Elas por Elas (2023), desabafou sobre os papéis que deseja assumir no futuro. Como a primeira mulher trans a protagonizar uma novela no Brasil, a artista expressou seu desejo de interpretar personagens cisgêneros em sua carreira daqui para frente.

Ela falou sobre o assunto em uma carta aberta no Instagram. Em outra publicação, contou como se sente sobre ser chamada apenas para fazer mulheres trans. "Produtores, diretores e autores: lembrem-se de que eu sou uma atriz. E posso fazer qualquer personagem... A revolução começa por vocês! Obrigada, Maria Clara Spinelli", iniciou a atriz.

No folhetim escrito originalmente por Cassiano Gabus Mendes (1929-1993), a personagem passou por uma transição de gênero, assim como a atriz. Mas ela, que já foi premiada internacionalmente, não quer ser reconhecida apenas por isso.

"Vamos fazer um teste: se eu não aceitar mais interpretar personagens de pessoas que nasceram transgênero... A minha carreira acaba?", ela perguntou. "Então, essa seria uma mensagem de despedida?", completou.

"As pessoas não sabem quem eu sou. E não fazem a mínima ideia do que é a transgeneridade. As próprias pessoas que nasceram nessa condição, muitas vezes, estão perdidas", continuou a famosa. "Dentro de um mundo que não nos cabe, como viver? Dentro de uma carreira que nos vê como meros objetos de consumo, como continuar?", escreveu.

"Eu venci. Eu trouxe ao mundo uma diferença. Uma pergunta. Acho que lutei o bom combate. Mas não quer dizer que isso me satisfaça... Estar viva é muito mais do que uma prova", ressaltou. "Eu estou muito cansada. De lutar contra o mundo. O tempo todo. Queria ser uma semente... E que, de mim, nascesse uma flor anônima e frágil, insignificante. Mas verdadeira... Mesmo que fosse ignorada por todo mundo. E terminasse pisada por um cão de rua. Colha-me. E me mate",encerrou.

