Simone Mendes nega convite para substituir Eliana no SBT, diz colunista

Sendo uma grande voz no sertanejo, Simone Mendes foi cotada para substituir a apresentadora Eliana no SBT, mas negou o convite, diz colunista

Antes de decidir sobre a organização das atrações do SBT após o fim do Programa Eliana (2009-2024), Daniela Beyruti convidou a famosa cantora sertaneja Simone Mendes para substituir Eliana nos domingos da emissora. As informações são do colunista Daniel Castro, do Notícias da TV.

Segundo apuração do veículo, a artista gostou da proposta, mas avaliou que ainda não é o momento de virar apresentadora.

A terceira filha de Silvio Santos é vice-presidente do SBT, e compartilhou que pensou em alguém do ramo musical para preencher a vaga deixada pela loira na programação, mas, inicialmente, não revelou quem seria.

"A primeira coisa que pensei quando a Eliana me disse os planos dela foi: 'O que colocar?'. Pensei em alguns nomes. Para ser sincera, eu achei uma pessoa que se encaixaria no nosso domingo. Acho que ela passa a nossa energia. Mas hoje ela é inviável. Não é do ramo da televisão, e sim da música", disse Daniela em entrevista ao F5.

Vale lembrar que Simone Mendes iniciou a carreira solo em 2022, após a separação da dupla com a irmã, Simaria. Desde então, a sertaneja emplacou hits e venceu três prêmios no ano passado com a música Erro Gostoso: os prêmios Multishow de hit do ano e sertanejo do ano, e o troféu Melhores do Ano do Domingão com Huck na categoria música do ano.

Nas redes sociais, a cantora acumula mais de 39 milhões de seguidores no Instagram, onde divulga trabalhos e mostra detalhes da rotina com a família.

