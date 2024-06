Relembre os cinco temas do programa Casos de Família que mais deram o que falar

Após a apresentadora Christina Rocha afirmar veracidade, relembre os temas mais polêmicos do programa Casos de Família, do SBT

O programa Casos de Família, foi sucesso no SBT entre os anos de 2004 e 2023. Inicialmente liderado por Regina Volpato (56), a atração que trazia familiares, amigos ou inimigos, para discutir temas do cotidiano. A partir de 2009, o programa passou a ser liderado por Christina Rocha (67), que ficou à frente da atração até o ano passado. Os temas tratados no talk show, foram motivo de bastante polêmica nas redes sociais, colocando até mesmo em dúvida a veracidade das histórias e personagens.

No último domingo, 23, a apresentadora participou do programa da Rede TV, Geral do Povo, e afirmou para Geraldo Luís (53), que Casos de Família não tinha pegadinhas e caso fosse descoberto que alguém estava mentindo, não colocavam no ar: “No meu não tinha não [pegadinhas] (...) se descobria, não ia pro ar.” afirmou Christina.

Nas redes sociais, o público reagiu à afirmação: “Planejado ou não, eram sim assuntos polêmicos de temática gay e que traziam visibilidade e enquadravam sempre pessoas lgbtqia+ a problemas ou situações de vivência cotidiana hétero ou seja “normalidade.” opinou um internauta.

Já outro, escreveu: “Eu já fui chamado pra participar kkkkkkkkk cachê baixo, não aceitei... mas também existiam casos reais, a própria pessoa contratada poderia levar seu caso.”

Relembre cinco temas polêmicos do programa:

"Meu pai trabalhou tanto que eu já nasci cansado"

Foto: Reprodução/Internet/SBT

"Sou viciada em seduzir"

"Você é o ridículo da família"

"Minha sogra precisa ser cremada para não ter o risco de voltar"

"Você é mais rodada do que porta giratória de banco"