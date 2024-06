Fernanda Rodrigues recorda personagem polêmica em A Viagem: 'Apanhei na rua'

Bia em 'A Viagem', a atriz Fernanda Rodrigues revelou que era abordada na rua por interpretar personagem polêmica na novela

De volta às telinhas do canal Viva na reprise de 'A Viagem' (1994), a atriz Fernanda Rodrigues recordou o período em que viveu Bia, uma das personagens polêmicas da trama de Ivani Ribeiro. Com apenas 15 anos à época, a artista revelou que enfrentou alguns perrengues na rua por fãs do folhetim.

Em entrevista ao 'OtaLab', de Otaviano Costa, Fernanda contou que a personagem da ficção despertou a fúria de muitos telespectadores no ano de exibição original. "Ela [Bia] era muito revoltada, maltratava aquela mãe [personagem de Lucinha Lins], era uma coisa horrorosa", relembrou ela.

"E aí uma vez, eu estava andando no shopping e uma mulher me bateu com a bolsa. 'Você não pode falar assim com a sua mãe!'. E a minha mãe do lado, né? Minha mãe da vida real. Apanhei várias vezes na rua [por causa da Bia]", completou a atriz.

Em seguida, Fernanda Rodrigues falou sobre o sucesso de 'A Viagem', que ainda é muito comentada entre os fãs da teledramaturgia brasileira. "Misturava um pouco as relações da vida real com a trama. Porque eu acredito que o sucesso dos bastidores imprime. Muitas novelas que às vezes não dão certo não estão conectadas ali mesmo, sabe?", declarou a artista.

Além do folhetim de Ivani Ribeiro, Fernanda também atuou em grandes novelas como 'Vamp' (1991), 'Malhação' (1995-1997), 'Corpo Dourado' (1998), 'Estrela-Guia' (2001), 'O Outro Lado do Paraíso' (2017), entre outras. Sua última aparição nas telinhas da Globo foi em 'Fuzuê', que chegou ao fim em março deste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SPLASH UOL (@splash_uol)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VIVA (@canalviva)

Fernanda Rodrigues faz rara aparição ao lado do marido e filhos

No último domingo, 28, Fernanda Rodrigues atraiu olhares ao ser vista em um passeio ao lado do marido, o diretor Raoni Carneiro, e dos dois filhos, Luisa, de 14 anos, e Bento, de 7, em uma rara aparição pública. A família se reuniu para fazer compras em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Nos registros, Fernanda, que apareceu nas telinhas pela última vez na novela da Globo, 'Fuzuê', aparece caminhando ao lado de seus filhos e do marido. Em um momento descontraído, o diretor percebe a presença dos fotógrafos no shopping e eles caem na risada. Em seguida, a família demonstra sua simpatia ao sorrir e acenar discretamente para os cliques.

Discretos em sua vida pessoal, vale lembrar que Fernanda e Raoni estão juntos há 15 anos. O casal se conheceu nos bastidores da novela 'A Lua Me Disse', quando deram início a uma forte amizade. No entanto, foi durante as gravações de 'Negócio da China' que o romance entre eles começou, e desde então, não se separaram mais; confira os registros!