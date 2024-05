Por onde anda? Sumida da TV, atriz de América quer voltar a atuar

Franciely Freduzeski está na reprise da novela América no Viva. Ela focou em sua saúde após o diagnóstico de fibromialgia, mas quer voltar a atuar

A atriz Franciely Freduzeski pode ser vista na reprise da novela América (2005) no Canal Viva. Ela, que interpreta a divertida Conchita, precisou focar em sua saúde após ser diagnosticada com fibromialgia, uma doença lhe causa dores por todo o corpo.

Além da novela protagonizada por Deborah Secco, a atriz esteve em folhetins como O Clone, Malhação, Orgulho e Paixão, além de gravar participações na série Casos e Acasos, e no quadro Dá uma subidinha, do Zorra Total. Ela também estudou cinema nos Estados Unidos, mas precisou focar em sua saúde.

"A fibromialgia me atrapalhou em tudo. Meus relacionamentos, no trabalho, na sociedade, na família. Penso em voltar a atuar, sim, principalmente no teatro. Cinema sempre foi minha paixão. Mas não tenho nenhum projeto no momento porque precisei me dedicar a mim mesma. Me sentir segura novamente para qualquer coisa", disse a atriz em entrevista ao GShow.

Atriz será psicóloga em breve

Nos últimos anos, Franciely Freduzeski investiu no sonho de cursar psicologia e sua formatura acontece ainda esse ano. "Adoro estudar comportamentos, gosto muito de olhar o ser humano até pelo meu lado artístico e também pela minha doença. Antes de ter o diagnóstico, alguns médicos diziam que o que eu tinha era coisa da minha cabeça, pois nada era detectado nos exames. Comecei a achar que o problema estava comigo, que não estava conseguindo me comunicar, explicar o que eu sentia. Então, escolhi a psicologia para poder entender os mecanismos neurossensoriais, onde começa de fato a dor no cérebro e porque não tinha fim. Já fiz estágio supervisionado na área, como voluntária no Hospital das Clínicas, em São Paulo, em 2023", relatou.

Atualmente, ela investe em outra área: fotos dos pés para os podólotras. Em junho, ela pretende abrir um grupo VIP para compartilhar fotos exclusivas. "A história dos meus pés já existe há muito tempo. Posso me considerar a pioneira dos artistas que mostravam os pés de uma maneira sexy. Sou uma mulher que sempre me considerei bonita, charmosa, sexy e aprendi a sensualizar com meus pés", analisou.