Franciely Freduzeski emociona ao revelar a morte da mãe: 'Partiu desse mundo'

Franciely Freduzeski relembra foto durante internação da mãe e revela que ela faleceu: 'O céu estava precisando de gente forte'

A atriz Franciely Freduzeski (44) emocionou os fãs ao revelar a morte de sua mãe. Sem revelar a causa da morte dela, a artista se despediu com um texto comovente no Instagram. Ela relembrou uma das últimas fotos com a mãe durante a internação no hospital e desabafou sobre a luta de sua mãe contra problemas de saúde nos últimos anos.

"Mãe... através da sua vida a senhora me deu a minha vida. Através das suas mãos a senhora me deu meu primeiro e último colo e foi segurando a minha mão que a senhora partiu. Partiu desse mundo de aflição, dor e sofrimento com destino a verdadeira felicidade, a casa do papai do céu. Minha mãe passou por muitas doenças, muitas internações nesses últimos 3 anos e o céu estava precisando de gente forte. Só nunca imaginei que eu seria tão forte como ela para suportar tantos desafios nas últimas semanas", disse ela.

E completou: "Chorei, sorri, cantei, sussurrei, fiquei em silêncio, te abracei, te beijei, fiz massagem, penteie seus cabelos e teve momentos que não achei nenhuma palavra de conforto para te dizer, então somente te olhava. Não fomos perfeitas uma para a outra, mas ficamos juntas até o fim. Fim desta etapa, afinal o amor não tem fim".

Por fim, ela mandou um recado para a mãe. "Sei que estará me cuidando, sei que estará voando como uma borboleta bem pertinho de mim. Nossas chatices serão eternas, a senhora sempre será a mãe mais chata do mundo. Voa mãe, voa bem alto, voa livremente como a senhora sempre gostou. Cuida de mim mãe. Cuida da sua família, dos seus filhos, da sua alma gêmea, dos seus netos, amigos, apenas cuida. Te amo mãe até o infinito", declarou.

Vale lembrar que Franciely Freduzeski está longe das novelas desde que fez uma participação especial em Orgulho e Paixão, de 2018, na Globo. Antes disso, ela atuou em Milagres de Jesus, da Record TV, e também participou do reality show A Fazenda 4, em 2011.