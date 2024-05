Samara Felippo comemora aniversário da filha caçula com festão

A atriz Samara Felippo mostrou os detalhes da festa de aniversário da filha caçula, Lara, e a homenageou: "Menina incrível"

Samara Felippo usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário da filha caçula, Lara. A menina, fruto de seu relacionamento com ex-jogador de basquete Leandro Barbosa, completou 11 anos, e celebrou a data especial ao lado dos amiguinhos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz mostrou alguns registros da herdeira se divertindo com os amigos em um parque com várias atrações. Além disso, ela também posou com a aniversariante e a filha mais velha, Alícia, de 14 anos.

Já na legenda, Samara parabenizou Lara. "Filha, criar filho é uma construção diária, um aprendizado árduo de muita entrega e amor, imensurável amor, incontestável amor. Obrigada por me deixar cuidar de você esses 11 anos bem do jeitinho que sou, sendo firme quando preciso, gentil e vulnerável", começou.

"Obrigada por também acolher minhas dores. Eu sei o quanto você precisa de mim e quero que saiba que preciso muito de você também. Me ajuda? Tenho muito orgulho de ser sua mãe e muita admiração pela menina incrível que você vem se tornando. Feliz toda sua vida!!! Eu te amo, Lara", declarou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Samara Felippo fala sobre racismo contra filha na escola

A atriz Samara Felippo falou abertamente a respeito do ataque racista sofrido por sua filha mais velha, de 14 anos, na última semana. O episódio ocorreu em uma escola em São Paulo, onde a herdeira da artista estuda. Emocionada, a famosa participou do 'Fantástico', da Globo, e detalhou o ocorrido.

"Cheguei em casa e vi a Alicia debruçada na mesa, tendo que refazer cada linha [do trabalho]. Ela chorava compulsivamente porque estragaram o trabalho dela. É impossível não sentir raiva, nenhuma mãe quer. Arrancaram todas as páginas de um trabalho que ela fez, dentro do caderno dela tinha uma frase cunho racista gravíssimo. Não estou aqui para apedrejar a escola. A ação que eles tomaram foi importante, mas ainda é um projeto antirracista falho", declarou ela ao programa da TV Globo, exibido no domingo, 5. Saiba mais!