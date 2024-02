Equipe de Cauã Reymond fala sobre remake de Vale Tudo

Assessoria do ator comenta sobre suposta escalação de Cauã Reymond para integrar o elenco do remake de Vale Tudo na TV Globo

Nos bastidores da Globo, a informação que se tem é que o nome de Cauã Reymond (43) estaria sendo cotado para o remake de Vale Tudo. A equipe de comunicação do ator foi procurada pela CARAS Brasil e comentou sobre a suposta escalação dele para interpretar um personagem de destaque no novo foletim da emissora.

Segundo a assessoria de Cauã, eles não teriam informações sobre o ator estar escalado para integrar o elenco do remake. Apesar disso, a assessoria do artista reforça que, no momento, ele está mergulhado na preparação de Mata-mata, série criada por ele que está em desenvolvimento no Globoplay.

A equipe de comunicação da Globo também foi procurada pela CARAS Brasil e comentou que a única confirmação é que a próxima produção para o horário nobre da casa seria uma obra de João Emanuel Carneiro (54).

Segundo informação divulgada pelo Jornal Extra, Cauã Reymond seria o nome mais cotado para interpretar César Ribeiro, papel que foi de Carlos Alberto Riccelli (77) na versão original. Na trama, o personagem era um ex-modelo e amante da mega vilã Odete Roitman (Beatriz Segall) e parceiro de Maria de Fátima (Glória Pires).

Vale Tudo foi originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A informação que se tem é que o remake seria escrito por Manuela Dias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

No momento

Cauã Reymond esteve focado durante o último ano com as gravações da novela Terra e Paixão, na TV Globo, onde interpretava o protagonista Caio. Trabalhos encerrados e o ator deu sequência com o projeto da série Mata-Mata, para Globopay.

Criada por Reymond, ele também deve interpretar o protagonista da nova série. A informação é que as gravações devem acontecer ainda este ano.

A história é de Mauricio, um ex-jogador de futebol que virou um empresário de sucesso e busca manter a ética enquanto realiza transações milionárias no mercado do futebol brasileiro. Serão oito episódios de cerca de 40 minutos cada.