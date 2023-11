Cauã Reymond se diverte com presente inusitado da produção de 'Terra e Paixão'

Nos bastidores de Terra e Paixão, Cauã Reymond ganha presente inusitado da produção e se diverte com seus seguidores; confira!

Parece que o ator Cauã Reymond gosta de ser brincalhão com a equipe de suas novelas. Nesta terça-feira, 7, o galã de Terra e Paixão, da Globo, compartilhou um momento engraçado que teve com a equipe da produção para seus seguidores.

Na ocasião, ele ganhou um presente inusitado para usar em seu dia a dia. Isso porque, segundo seus colegas de elenco, ele não sabe se comportar com seu figurino. A ocasião chegou ao extremo, levando uma de suas colegas a tomar uma atitude.

Sem esconder o riso, Cauã contou que ganhou um babador personalizado com seu nome. "O que é isso aqui que eu ganhei?", disse ele se divertindo. Em seguida, sua colega contou o motivo de lhe presentear com o objeto. "É um 'babeiro', para poupar o figurino. Esse moço não sabe comer, suja a roupa de cena!", explicou ela.

Confira os detalhes do presente:

Foto: Reprodução / Instagram

Cauã Reymond deixa os fãs sem fôlego ao exibir o corpão musculoso

No último dia 27, o ator Cauã Reymond elevou a temperatura das redes sociais com cliques encantadores. Pela manhã, antes de ir para o trabalho, o artista começou seu dia com um banho de cachoeira e ostentou seu corpão sarado.

O galã surgiu apenas de sunga preta enquanto se refrescava ao ar livre e aproveitou para fazer novos registros para seu Instagram. Nas fotos feitas de vários ângulos, ele deixou à mostra o peitoral definido, o abdômen trincado e as pernas musculosas.

“Não tem jeito melhor de começar um dia!”, afirmou ele na legenda. Assim, os fãs foram à loucura nos comentários e elogiaram a beleza dele. “É bom admirar, mas é triste saber que só vamos ver esse monumento pela tela do celular”, comentou um seguidor. “Já comecei o dia dando zoom”, afirmou outro. “Biscoiteiro mais lindo”, escreveu mais um. “É muita perfeição, senhor”, escreveu outro.