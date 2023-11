Novo amor? Cauã Reymond vive affair com dentista, diz colunista

Separado da ex-mulher, Cauã Reymond pode ter encontrado um novo amor e estaria vivendo romance com uma cirurgiã dentista

O ator Cauã Reymond pode estar vivendo um novo amor! De acordo com o colunista Leo Dias, o artista estaria vivendo um affair com a cirurgiã dentista Luiza Watson. Os dois estariam se conhecendo melhor há cerca de um mês, mas ainda não assumiram o romance publicamente.

Eles têm sido vistos nos mesmos lugares há algumas semanas, mas evitam fotos juntos e ela já foi vista na casa dele no Rio de Janeiro.

Luiza Watson é de Minas Gerais e faz visitas frequentes ao Rio de Janeiro.

Cauã Reymond está solteiro desde que terminou o casamento com Mariana Goldfarb no início deste ano. Atualmente, ele interpreta o protagonista Caio na novela Terra e Paixão, da Globo.

A separação de Cauã Reymond

O ator Cauã Reymond está solteiro desde abril de 2023, quando confirmou o fim do casamento com a modelo e nutricionista Mariana Goldfard. A separação foi anunciada pouco antes da estreia da novela Terra e Paixão, da Globo. Eles estavam juntos desde 2016 e tinham se casado em abril de 2019.

A separação foi anunciada por Mariana por meio de um post nas redes sociais. “Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago muitas coisas que estão por vir”, disse ela.

Horas depois, ele também se pronunciou sobre o término. "Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana. Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos", finalizou.