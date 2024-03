Sem convite para Vale Tudo, Regina Duarte prepara evento de arte

Equipe de comunicação de Regina Duarte comenta sobre possível escalação da atriz para o remake de Vale Tudo e projetos futuros na carreira

Nas últimas semanas, foi noticiado sobre a TV Globo estar organizando a escalação de alguns atores para o remake de Vale Tudo, um dos maiores súcessos de audiência da emissora. A atriz Regina Duarte (77) integrou o elenco original da novela, onde ficou eternizada com a personagem Raquel Gomes Accioli. Com o avanço dos trabalhos, muito foi especulado: estaria Regina Duarte confirmada no remake?

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da atriz informou que, até o momento, ela não foi convidada para integrar o remake de Vale Tudo. Além disso, reforça que Regina está focada com outros projetos, inclusive, seus trabalhos com artes plásticas.

Vale Tudo foi originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A informação que se tem é que o remake seria escrito por Manuela Dias. Ela ficará no lugar de Mania de Você, novela que vai substituir Renascer. A novela pretende marcar a celebração dos 60 anos da emissora.

Regina Duarte estará com uma nova exposição de artes, que está com expectativa de inaugurar no dia 4 de abril, na galeria do Roberto Camasmie. A atriz deixou a TV Globo no ano de 2020, após 50 anos, quando foi se dedicar a carreira na política.

Recentemente, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Regina comentou sobre retorno às novelas. Além disso, a atriz teria comentado que admira as novelas bíblicas da Record TV e gostaria de participar desse tipo de projeto.

História para contar

Apesar de diversas polêmicas, Regina Duarte é uma atriz que coleciona diversos papéis ao longo da história da teledramaturgia brasileira. Com 77 anos de idade e mais de 50 anos de carreira, ela acumula passagens pelas emissoras: Globo, Excelsior, Manchete e SBT.

Entre os seus papéis mais comentados estão: Raquel Acciolo em Vale Tudo (1988); Maria do Carmo, em Rainha da Sucata (1990); Helena Viana em Por Amor (1997).