Regina Duarte revela se pensa em voltar a fazer novelas

De volta às novelas?! Regina Duarte dá sua opinião sobre possibilidade de voltar a atuar na TV

A atriz Regina Duarte está longe das novelas há alguns anos, mas não descarta a possibilidade de voltar à telinha. Em uma entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, ela contou que admira as novelas bíblicas da Record TV e gostaria de participar desse tipo de projeto.

“Não é impossível [voltar às novelas], mas é difícil, porque, depois de tanta coisa que eu já fiz, é meio improvável que alguém consiga me propor alguma coisa nova, que eu não tenha feito ainda. Se isso acontecer e for alguma coisa que para mim significa um recado importante para o meu público, para a sociedade brasileira, claro que eu vou aceitar. Eu gostaria muito de fazer uma novela evangélica na Record, eu gosto daquelas histórias, sou fascinada por aquilo, e eu sinto que não sou só eu. Muita gente gosta”, disse ela.

Por fim, ela comentou sobre o seu antigo apelido de ‘namoradinha do Brasil’. "Sou a ‘atrizinha’ do Brasil, a ‘artistinha’ do Brasil, qualquer coisa assim. Namoradinha é uma coisa que precisa ter uma idade para isso, eu com 76 anos não combina mais, né?", comentou.

Regina Duarte surge em novas fotos com a filha

A atriz Regina Duarte reapareceu em fotos inéditas ao lado da filha, Gabriela Duarte, no último final de semana. Ela abriu uma exposição com suas obras de arte em uma galeria na cidade de São Paulo e recebeu o carinho da herdeira na noite especial.

Gabriela exibiu fotos abraçada com a mãe e também das artes dela em um álbum de fotos no Instagram. "Ontem, na abertura da exposição A Natureza e Eu, @reginaduarte . Tá tão bonito!!! E ela tá tão feliz. Vai até dia 18/11, aqui em SP, na galeria @aquaarte.sp", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Regina Duarte está longe das novelas desde que atuou em Tempo de Amar, de 2017. Depois disso, ela se envolveu com a política e, agora, está dedicada às artes plásticas.