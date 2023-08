'Seria a glória', avalia Nany People sobre encarnar Odete Roitman em possível remake

Em entrevista à CARAS Brasil, Nany People comemora sugestão de Aguinaldo Silva para que a atriz dê vida à Odete Roitman em Vale Tudo

Nany People (58) comemora a indicação de Aguinaldo Silva (79) para encarnar Odete Roitman no remake de Vale Tudo. O ex- novelista da Globo sugeriu o nome da atriz durante uma entrevista como uma opção para dar vida à icônica vilã criada por ele em parceria com Gilberto Braga (1945-2021) e Leonor Bassères (1926-2004) na trama de 1988, cogitada para ser adaptada nos próximos anos na emissora carioca. "Seria a glória", avalia a atriz em entrevista à CARAS Brasil.

Único autor vivo entre os três criadores do folhetim que deverá ser ressuscitado pela Globo, Aguinaldo Silva não escondeu seu favoritismo por Nany People como a intérprete de Odete Roitman na nova versão. Procurada pela CARAS Brasil para repercutir o palpite do autor, Nany não esconde a felicidade: "Que atriz não ficaria lisonjeadíssima com uma indicação dessa de um dos criadores de nomenclaturar pra interpretar uma das maravilhosas criaturas que ele criou?"

Apesar da comemoração, a atriz, que recentemente fez uma participação especial Fuzuê, atual novela das sete da Globo, ressalta que "entre uma indicação tão valiosa de um dos criadores e a execução da coisa com os produtores existe um vácuo muito grande, um elo perdido". Apesar da situação hipotética, Nany afirma estar agradecida pela lembrança. A artista, inclusive, se lembra de quando foi convidada para integrar o elenco de O Sétimo Guardião (2019), último folhetim de Aguinaldo Silva na Globo.

"Fui convidada pra fazer o teste pra fazer o Marcos Paulo e teve essa história que ele teria criado pra Renata Sorrah e ele viu meu teste e disse que tínhamos uma atriz trans a altura e aí com um mês e meio de contrato fiz a extensão e acabei fazendo a novela toda", recorda Nany.

Para ela, a lembrança e indicação do novelista é um sinal de que seu trabalho foi "elocubrado". "Só de ter sido indicada pra mim foi uma subida no pódio. Agora se isso acontecesse pra mim seria a glória mesmo", pontua a atriz, que não vê Odete como uma novidade em sua carreira.

"Não teria problema nenhum! Eu já interpretei uma senhora de extrema-direita e homofóbica numa peça chamada 'Caros ouvintes' do Otávio Martins no teatro. Que os deuses do teatro e das artes ouçam essa sugestão de sir Aguinaldo Silva!", conclui.