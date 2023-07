Nany People celebra papel como mulher cis em nova comédia: 'Aposta da produção'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nany People contou os desafios da produção Vai Ter Troco

Nany People (58) é mais um dos nomes que integra o elenco da nova comédia nacional Vai Ter Troco, que estreia em 17 de agosto, nos cinemas. Na pele de Zildete, funcionária dos corruptos Afonso (Marcos Veras) e Sarita (Miá Melo), a humorista celebra a oportunidade de viver uma mulher cisgênero. "Estou muito feliz com a aposta da produção de colocar uma atriz trans em uma mulher cis."

Em entrevista à CARAS Brasil, Nany People ainda comentou que teve alguns desafios para viver a doméstica que decide cobrar seus patrões após meses sem receber. "O maior desafio foi a total ausência de vaidade. Conversei com o diretor e ele me passou que não poderia ter as minhas unhas, maquiagem, boca pintada e tudo mais."

Ela afirma foi necessário deixar de lado os estereótipos para mergulhar no mundo da personagem, uma mulher doce, servil, dedicada e devota. "[Também] tive que descer o tom que eu tenho de eloquência e acelerado. Tive que falar com mais calma para estar de acordo com essa personagem de outro universo."

Nany People também conta que o set de filmagens rendeu diversas histórias inusitadas. "Teve uma com ela [Zildete] em uma banheira com o Falcão. A cena da piscina foi gravada no inverno e tivemos que entrar na água com ela fria. Foi um acontecimento! O clima da filmagem foi maravilhoso e os bastidores da filmagem foram ótimos."

Na trama, Zildete e Tonha (Evelyn Castro) trabalham há anos para a família de Afonso e Sarita. Após meses de salário atrasado, apenas assistindo aos luxos dos patrões, as duas resolver cobrá-los de uma forma mais veemente. O elenco de Vai Ter Troco ainda conta com nomes como Giovanna Grigio, Edmilson Filho, Nicholas Torres e participações de Ludmilla e Falcão.

CONFIRA FOTOS DE NANY PEOPLE: