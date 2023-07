Miá Mello revela desafios de personagem corrupta em novo filme: 'Mau-caráter'

Em entrevista à CARAS Brasil, Miá Mello também celebrou parceria com Marcos Veras em Vai Ter Troco

Conhecida pelos mais diversos papeis em filmes nacionais, a atriz Miá Mello (42) encara um novo desafio em Vai Ter Troco, comédia brasileira que estreia nos cinemas em 17 de gosto. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora revelou que precisou superar o medo do julgamento do público para viver a socialite corrupta Sarita.

"[Meu] maior desafio foi conseguir vencer essas questões morais da personagem que são bem diferentes de mim. Foi um desafio construir uma personalidade tão distinta da minha. Fiquei pensando o que as pessoas vão pensar [risos]", diz Miá Mello . Na trama, Sarita é casada com Afonso (Marcos Veras), e juntos eles comandam uma empresa –que está atrasando o salário dos funcionários.

"Ela tem uma virada muito interessante e uma curva muito bonita que me fez me identificar um pouco com ela no final", completa a atriz, que ainda celebrou a parceria com Marcos Veras, ator que pode ser visto atualmente na trama de Vai na Fé. "A parceria com o Veras foi ótima e no final fizemos um grande casal corrupto e mau-caráter."

Miá Mello ainda relembra uma história marcante que aconteceu nos bastidores das filmagens do longa-metragem, que aconteceram antes mesmo da pandemia de Covid-19. "Eu estava gripada e estava com todos os atores na gravação. Quando começou uma cena, me deu uma vontade grande de tossir e fiquei segurando bastante", começa.

"No final tive uma grande crise de tosse e não consegui parar por uns 20 minutos. A Giovanna Grigio até me disse que eu era uma boa atriz por conseguir segurar dessa forma", completou ela. Além dos artistas, o elenco de Vai Ter Troco ainda conta com nomes como Nany People, Edmilson Filho, Evelyn Castro, Nicholas Torres e participações de Ludmilla e Falcão.

CONFIRA O TRAILER DE VAI TER TROCO, FILME COM MIÁ MELO E GRANDE ELENCO