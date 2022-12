Miá Mello revela que nunca faria parte do Big Brother Brasil: ‘E olha que amo fama e dinheiro’

Em entrevista, atriz Miá Mello diz que nunca entraria para o BBB por achar que ia ser queimar dentro da casa

A atriz Miá Mello (41) revelou durante uma conversa que não entraria para a casa mais vigiada do mundo, o Big Brother Brasil. Em uma entrevista no De Lado com Fefito, do UOL Splash, ela contou o motivo.

Enquanto falava sobre o que fez e faria na televisão, cinema e teatro, Miá foi perguntada: “E reality show? Você entraria para o BBB?”, disse Fefito, que foi logo respondido pela atriz, de forma brincalhona, negando.

“Faria novela, mas BBB de jeito nenhum! Eu ia me queimar! E olha que eu amo fama e dinheiro! Dinheiro mais ainda”, brincou a atriz que ganhou bastante sucesso ao participar de filmes como “Meu Passado Me Condena”, com Fabio Porchat.



Miá Mello volta aos palcos com peça de comédia

Em maio deste ano, a atriz voltou para os palcos paulistanos com sua peça Mãe Fora da Caixa, com a qual viajou pelo Brasil inteiro. Grande sucesso de público, a peça era uma comédia leve e divertida, além de uma reflexão sobre a realidade da maternidade, temas espinhosos e perrengues que uma mãe de primeira viagem sempre passa. À época, ela conversou com a CARAS Digital, dando detalhes sobre a produção da peça, que ficou até 31 de julho na cidade de São Paulo, no Teatro das Artes

"Essa peça tem um lugar especial no meu coração. Esse é um dos assuntos mais relevantes para mim, tenho dois filhos, então sou totalmente absorvida por esse mundo da maternidade. É incrível fazer uma peça onde eu falo sobre isso", iniciou a artista.

"Esse assunto de maternidade gera uma empatia muito grande! Eu já ouvi cada história! É uma peça muito boa de ser dividida, altamente identificável. Mesmo sozinha no palco, eu sinto que cada pessoa que está ali na plateia, preenche o palco junto comigo", completou Miá Mello.