Miá Mello volta aos palcos de São Paulo com a comédia 'Mãe Fora da Caixa': ''Humor e reflexão''

Atriz e comediante Miá Mello retorna para São Paulo com 'Mãe Fora da Caixa', comédia que aborda a maternidade com leveza e descontração

Felipe Gatto Publicado em 05/05/2022, às 14h39

Após viajar por algumas cidades brasileiras nos últimos meses, Miá Mello (41) voltará para os palcos de São Paulo a partir da próxima sexta-feira, 6 de maio, com a peça Mãe Fora da Caixa.

Sucesso de público, a comédia propõe, de uma maneira leve e divertida, uma reflexão sobre a maternidade real, pincelando temas mais espinhosos com perrengues engraçados, típicos de qualquer mãe de primeira viagem.

Em conversa exclusiva com a CARAS Digital, a atriz Miá Mello contou um pouco mais sobre a peça estrelada por ela que ficará em cartaz no Teatro das Artes até 31 de julho.

"Essa peça tem um lugar especial no meu coração. Esse é um dos assuntos mais relevantes para mim, tenho dois filhos, então sou totalmente absorvida por esse mundo da maternidade. É incrível fazer uma peça onde eu falo sobre isso", iniciou a artista.

"Esse assunto de maternidade gera uma empatia muito grande! Eu já ouvi cada história! É uma peça muito boa de ser dividida, altamente identificável. Mesmo sozinha no palco, eu sinto que cada pessoa que está ali na plateia, preenche o palco junto comigo", completou ela que é querida até hoje pelo público por suas dobradinhas de sucesso com Fábio Porchat (38) na TV e no cinema.

Feliz da vida por estar à frente dessa adaptação da obra de Thaís Vilarinho, Miá não escondeu a satisfação ao comentar sobre os seus aprendizados neste desafio. "O meu maior aprendizado é dizer que quando a gente se dedica, faz um mergulho, e se prepara, é quase certeza de um bom resultado. E eu sou muito orgulhosa do resultado desse trabalho".

A atriz e comediante ainda fez questão de convidar e incentivar o público para assistir o espetáculo Mãe Fora da Caixa. "É para a família inteira! É uma peça que todo mundo pode assistir, pois é muito engraçada, tem humor...".

"Você consegue conversar com todo mundo de uma maneira bem democrática e, ao mesmo tempo, ganha de bônus uma reflexão sobre a maternidade, a mulher, a sobrecarga e, principalmente sobre o amor, que é um assunto tão importante de ser falado hoje em dia!", afirmou Miá Mello.