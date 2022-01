Gloria Pires resgata cena da sua personagem na novela Vale Tudo e fãs elogios: ''Melhor atriz''

Em clima de nostalgia, Gloria Pires relembra cena da novela Vale Tudo

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 14h03

Gloria Pires (58) aproveitou o clima de TBT desta quinta-feira, 27, para relembrar a novela Vela Tudo, de 1988.

No perfil do Instagram, a atriz compartilhou uma cena da sua personagem, Maria de Fátima, comentou sobre a semelhança com o momento atual e arrancou elogios dos seguidores.

"Aquele #TBT de 1988, super atual. Pra Maria de Fátima, ser honesto era motivo de piada…", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores se animaram com a lembrança: "Nossa, esse diálogo é muito atual! Você foi incrível nessa novela", "Melhor novela do país! Amei sua atuação, como sempre uma diva da televisão", "Gilberto Braga, eterno e maravilhoso. Elenco espetacular!", disseram.

CONFIRA A CENA DE GLORIA PIRES EM VALE TUDO