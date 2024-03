Ator de 1ª Vale Tudo opina sobre remake e abre o jogo sobre participação

Ator Fábio Villa Verde, que participou da primeira versão de Vale Tudo, comenta se aceitaria integrar o elenco do remake

Nas últimas semanas, foi noticiado que a TV Globo já estaria escalando alguns atores para o remake de Vale Tudo. Com os trabalhos da novela avançando, muito se especula quem integrará o elenco da nova versão, outra dúvida que uma parcela dos telespectadores tem é: os atores da primeira versão seriam chamados para retornar?

Fábio Villa Verde(53), ator e empresário, participou da 1ª Vale Tudo, ao ser procurado pela CARAS Brasil, foi perguntado se ele toparia integrar o elenco da nova versão caso fosse chamado. Ele comenta que, até o momento, não tem informações sobre o remake, mas que adoraria conhecer com mais detalhes.

Na versão original da novela, Fábio interpretou Thiago Roitman, filho de Marco Aurélio (Reginaldo Faria) e Heleninha (Renata Sorrah). Com isso, na trama acabou sendo neto de uma das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira: Odete Roitman (Beatriz Segal).

Ao ser questionado se teria algum papel que gostaria de interpretar no remake, o ator comenta que seria o de Marco Aurélio, seu pai na primeira versão. Além disso, ele reforça que guarda com muito carinho as lembranças da novela.

Durante a conversa, o ator também comentou quem ele acha que pode interpretar Thiago Roitman na nova versão. Fábio responde que gostaria que o papel fosse do seu filho Rafael Villa Verde, o jovem já participou da série Sob Pressão, da TV Globo.

Villa Verde declara que seria muito bacana ver a continuação da saga com ele no papel. Apesar do desejo, reforça que o jovem tem vontade de ser jogador de futebol.

Vale Tudo foi originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A informação que se tem é que o remake seria escrito por Manuela Dias. Ela ficará no lugar de Mania de Você, novela que vai substituir Renascer. A novela pretende marcar a celebração dos 60 anos da emissora.