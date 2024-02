Agatha Moreira tranquiliza os fãs após sofrer acidente na neve: "Está tudo bem"

Nas redes sociais, a atriz Agatha Moreira contou os detalhes do acidente que sofreu enquanto esquiava na neve em Courchevel, na França

Agatha Moreira resolveu curtir as em férias em Courchevel, na França, após o fim da novela 'Terra e Paixão', da TV Globo, mas nem tudo saiu como ela imaginou. A atriz decidiu se aventurar na neve, e acabou sofrendo um acidente enquanto esquiava. Na queda, ela quebrou o pé.

"Courchevel foi incrível, então fica aqui um post com alguns momentinhos. Só não esperava voltar com esse suvenir inesperado da última foto. Tô com um vídeo aqui pronto pra mostrar pra vocês o que aconteceu, como chegamos aqui... pensando aqui se posto", disse a artista ao postar algumas fotos da viagem, mas sem explicar o que de fato aconteceu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

Depois, Agatha postou um vídeo contando os detalhes do acidente. Ela mostrou o momento que foi socorrida após a queda, a ida ao hospital e quando contou para o namorado, o ator Rodrigo Simas, que havia se machucado.

Ao compartilhar o vlog no feed do Instagram, a atriz tranquilizou os fãs. "Fica aqui a tour completa do pezinho, mas tá tudo bem por aqui, viu... só queria contar tudo pra vocês como foi, já que por um milagre do destino eu gravei muita coisa no celular", escreveu a artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

