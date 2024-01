Rodrigo Simas revela detalhes de descoberta de sua sexualidade: “Eu demorei”

Em conversa com Fernanda Paes Leme, Rodrigo Simas revela tensão para assumir orientação sexual e detalhes da relação com Agatha Moreira

Na última terça-feira, 23, o ator Rodrigo Simas abriu o coração sobre sua orientação sexual durante sua participação no novo programa “Na Piscina com Fê Paes Leme”, do GNT. Além de revelar que enfrentou dificuldades durante a descoberta de sua sexualidade, ele também detalhou o começo de seu relacionamento com a atriz Agatha Moreira.

Enquanto curtia um bate-papo descontraído na piscina com Fernanda Paes Leme, Rodrigo trouxe à tona o assunto ao comentar sobre seu novo personagem no remake de 'Renascer' na Globo. O ator interpretará 'José Venâncio', um personagem casado que se apaixona por uma mulher trans durante a segunda fase da trama.

Além de revelar detalhes do personagem, Rodrigo também comentou sobre a descoberta de sua própria sexualidade: “Eu demorei pra entender que eu era bi por não saber que tudo bem ser bi. Não é ficar em cima do muro, entendeu? Que é uma orientação sexual e tá tudo certo”, o ator abriu o jogo sobre suas dificuldades.

“Foi um processo pra mim, também. Era um lance que eu tinha, há dez anos atrás, por exemplo, de 'Sou gay. Ah, não, sou hétero. Ah, não posso ser por causa da minha profissão, não vou ter mais papel...'. Tô falando de 10, 12 anos atrás”, Rodrigo revelou a tensão para assumir a bissexualidade por conta dos julgamentos constantes em sua profissão.

Apesar dos receios, Rodrigo não se arrepende e rebate os julgamentos: “Eu só tô sendo. As pessoas também têm essa dificuldade, que a gente vive numa sociedade muito hipócrita, das pessoas não poderem ser o que elas são. Simples! Aí o certo, né, o lugar religioso, social, que coloca da heteronormatividade, da família”, disse o ator.

Ele também comentou sobre seu relacionamento com Agatha. Juntos há quase seis anos, o ator revelou que eles se consideravam ‘irmãos’ quando se conheceram nos bastidores de ‘Malhação’. Mas tudo mudou quando eles se reencontraram mais maduros em outra produção. Dando vida a um casal, eles demoraram para admitir a paixão, mas transformaram a ficção em vida real.

Vale mencionar que Rodrigo, que costuma ser discreto sobre sua vida pessoal, assumiu sua sexualidade em março do ano passado, durante uma entrevista ao jornal Extra: “Eu nunca expus isso, mas sou um homem bissexual. É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora”, disse ele, que completou se declarando como um “cara livre”.

