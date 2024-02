Lore Improta cai no choro com vitória da Viradouro no Carnaval 2024

Musa da Unidos do Viradouro, Lore Improta, cai no choro com a vitória da escola de samba no Carnaval do Rio de Janeiro em 2024

A dançarina Lore Improta, musa da Unidos do Viradouro, celebrou muito a vitória da escola de samba no Carnaval 2024. A agremiação foi consagrada como campeã do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, 14.

Acompanhando a apuração da quadra da escola, a esposa de Leo Santana não segurou a emoção e caiu no choro ao descobrir que a Viradouro havia conquistado seu tricampeonato. Em cima do camarote da quadra, a loira gritou pela vitória e derramou lágrimas com a conquista.

Em seu perfil oficial do Instagram, Lore compartilhou um vídeo da comemoração, onde ela se juntou ao coro do samba-enredo junto de outros membros da escola de samba. Na legenda, ela mostrou um pouquinho de sua emoção com os seguidores. "CAMPEÃÃÃÃ AAAAAAA!!! Felicidade que não cabe no peito, @unidosdoviradouro! NOS VEMOS SÁBADO NAS CAMPEÃS!", escreveu ela.

Sabrina Sato fica dividida entre duas escolas de samba no desfile das campeãs

Outra famosa que estará presente no desfile das campeãs do Carnaval 2024 é Sabrina Sato. A apresentadora enfrentará um grande dilema no próximo sábado, 17, uma vez que ambas as escolas das quais ela é rainha de bateria irão participar do desfile no mesmo dia, mas em estados diferentes.

Rainha de bateria da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e da Gaviões da Fiel, em São Paulo, Sabrina garante que estará em ambos os desfiles."Gente… próximo sábado a noite desfilo nas campeãs pela minha @gres_vilaisabel no Rio e depois em SP para minha @gavioesoficial. Vamos comemorar muito!!!", escreveu Sabrina em seu perfil oficial do X (antigo Twitter).

No Rio de Janeiro, Vila Isabel ficou em sexto lugar na classificação geral, o que lhe torna a primeira escola de samba a entrar na Marquês de Sapucaí para o desfile. Já em São Paulo, a Gaviões da Fiel deve ser a quinta escola a desfilar no Anhembi, logo após as agremiações do Grupo de Acesso.