Explosão assusta no trio de Ivete Sangalo em Salvador

Perrengues atingiram o trio elétrico de Ivete Sangalo com explosão de tubo da gás carbônico e desequilíbrio no carro, que ficou torto

A cantora Ivete Sangalo viveu perrengues em seu trio elétrico nesta segunda-feira, 12, nas ruas do Circuito Dodô, em Salvador, na Bahia. Isso porque a multidão foi atingida por uma explosão e os convidados do trio deixaram o veículo torto por causa do peso. Entenda:

Tudo começou quando um tubo de gás carbônico explodiu durante o trajeto do trio de Ivete Sangalo. De acordo com o site G1, duas pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiro e passam bem. Na hora da explosão, Ivete se assustou e muita fumaça chegou até o veículo onde ela estava.

Pouco tempo depois, mais um susto atingiu os convidados do trio elétrico, que ficam em uma área reservada em cima do veículo. O trio começou a inclinar para o lado e ficou torto, dando a impressão de que poderia virar a qualquer momento. Então, as pessoas precisaram descer rapidamente para que o trio estabilizasse novamente. O perrengue aconteceu por causa do excesso de peso em apenas um dos lados do trio.

Filho de Ivete Sangalo revela se está namorando

O jovem Marcelo Sangalo, de 14 anos, que é filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, revelou qual é o seu status de relacionamento. O rapaz garantiu que está solteiro, mas tem seus contatinhos para curtir o carnaval.

Nesta semana, Marcelo foi visto tocando percussão no trio elétrico de sua mãe durante um dos circuitos pelas ruas de Salvador. Mas ele também tirou um dia de folga para curtir com seus amigos. “Hoje eu vou ficar aqui de boa, não vou tocar não. Vou me guardar também para tocar amanhã. Chamei um monte de amigo meu, minhas amigas também, a gente vai ficar aqui todo mundo de boa, curtindo”, disse ele ao site Gshow.

Então, ele negou os rumores de que teria uma namorada. “Ah, eu não estou namorando com ninguém, não. Mas tem uns contatinhos aí”, afirmou ele.

Por fim, o rapaz deu sua opinião sobre ter a vida exposta por ser filho de Ivete. "É uma coisa bem delicada, entendeu? Mas a gente sempre se previne antes de falar, pensa bastante. E sempre toma as decisões certas. Porque, assim como você falou, a gente sempre tá sendo visto. Então, cada palavrinha tem que ser pensada antes de falar. Isso é muito importante", afirmou.