Filho de Ivete Sangalo rouba a cena no trio elétrico da mãe

Aos 14 anos de idade, filho mais velho de Ivete Sangalo mostra seu talento na percussão ao acompanhar a mãe em trio elétrico

O jovem Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, roubou a cena durante a passagem do trio elétrico da mãe pelas ruas de Salvador, na Bahia. Neste sábado, 10, ele acompanhou sua mãe no trabalho e mostrou que também leva jeito para a música.

Aos 14 anos, Marcelo é talentoso e toca percussão na banda de Ivete. Ele apareceu com look básico e boné enquanto tocava seu instrumento no topo do trio elétrico.

Nas fotos, o rapaz apareceu perto da mãe e chamou a atenção.

Fotos: Webert Belicio / AgNews

Marcelo Sangalo, filho mais velho de Ivete Sangalo, mostra todo seu talento musical no carnaval de Salvador.



➡ Assista na #GloboNews: https://t.co/bFwcwLpLU9#carnavalpic.twitter.com/xImUleHpyQ — GloboNews (@GloboNews) February 11, 2024

Ivete celebra o aniversário das filhas gêmeas

O Carnaval é mais que especial para a cantora Ivete Sangalo. Além de amar a folia, a artista comemora neste sábado, 10, o aniversário de suas filhas gêmeas, Marina e Helena, que completam seis anos de vida.

Com uma foto ao lado das garotas, a apresentadora encantou ao homenageá-las com um pouco de Carnaval. Ivete Sangalo relembrou o nascimento das garotas e comentou como elas impactaram sua vida e de seu marido, o nutricionista Daniel Cady, com quem já tinha o filho mais velho, Marcelo Cady, de 13 anos.

"Era madrugada do sábado de carnaval. Na avenida do meu coração o enredo nota 10 estava prestes a desfilar. Minhas fantasias mais lindas,meus sonhos mais maravilhosos fizeram o abre alas perfeito. O amor é poesia o tempo todo. Meu Deus , como sou grata por esses presentes, esses diamantes, essas filhas tao preciosas", falou a mamãe coruja.

"Sábado de carnaval e o meu trio agora mais que nunca se torna perfeito. Minhas filhas Marina e Helena,a mamãe esperou muito a chegada desse amor. Desejo tanto a vocês! O amor sempre multiplicado,saude,proteção e uma vida de leveza e alegria. To aqui inteira pra vcs! Eu,o papai @danielcady o mão Celo para amar e zelar por vcs.Feliz aniversário filhas. O meu carnaval está completo. Obrigada Deus", declarou-se a famosa para a duplinha.