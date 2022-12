Sertanejo Marrone surge no hospital e explica o que aconteceu

Cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, revela ida ao hospital e tranquiliza ao falar sobre o que descobriu

O cantor sertanejo Marrone, que faz dupla com Bruno, revelou que foi em um hospital nesta semana para realizar um exame médico. Ele contou que estava sentindo muita azia e precisou fazer uma endocospia. Por isso, o artista foi ao hospital e já apareceu nos stories do Instagram para tranquilizar os fãs. Ele apareceu com suas médicas e contou que foi diagnosticado com esofagite.

“Tudo com vocês? Olha onde eu estou, estou no hospital São Luiz, em São Paulo. Fiz uma endoscopia, trem chato né? Mas, graças a Deus, está tudo bem. Estava com muita queimação, muita azia, e deu esofagite”, contou ele na última terça-feira, 20.

Recentemente, Marrone relembrou a sua participação no programa The Masked Singer, da Globo. “Foi uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já fiz nessa vida. Eu já fiz algumas coisas com o Bruno, né? Agora, individual eu nunca tinha feito nada. Para mim é uma experiência única, as músicas que eu cantei eu sempre amei, mas eu nunca ia imaginar que eu ia ser convidado para fazer um programa assim. Eu senti muito feliz de poder participar. Foi e sempre será uma honra muito grande ter participado do 'The Masked Singer Brasil'. Eu estou muito feliz. Se tiver outro programa assim será um prazer estar de novo", disse ao Gshow.

Ele ainda contou como funciona os bastidores da atração. "Eu quase não encontrava com os outros participantes e todos sempre com a roupa escrito ‘Não fale comigo’. Eu via as pessoas, mas não sabia quem estava atrás da máscara. Minha guardiã que intermediava as conversas com a produção", explicou ele.

Bruno e Marrone relembram desentendimentos

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Bruno e Marrone contaram que já tiveram desentendimentos ao longo da carreira. Quando foram questionados se já pensaram em encerrar a dupla, Bruno confirmou: "Ah, já sim. Teve um momento que eu xinguei o Marrone de tudo. O Marrone ele treme assim de nervoso. Mas depois passa".

Mesmo assim, ele contou que a separação nunca foi cogitada de verdade. "É impressionante que as nossas raivas elas passam. Parece que não aconteceu nada. A gente não guarda rancor", declarou. Então, Marrone completou: "Eu conheço gente que já separaram, que são irmãos, não vou nem citar, que são irmãos de sangue. O ego, muita vaidade, e às vezes orgulho. No caso nós dois não somos irmãos. Eu acho que espiritualmente a gente é mais evoluído do que muitos que já se separaram".