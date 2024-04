Ex-jogador Tande retoma rotina de exercícios após infarto: 'Faz diferença'

Em recuperação após sofrer um infarto, o ex-jogador de vôlei Tande contou que já foi liberado por seu médico a realizar exercícios físicos

O ex-jogador de vôlei Alexandre Samuel, o Tande, retomou sua rotina de exercícios físicos após receber alta médica na última semana. Há cerca de 10 dias, o atleta sofreu um infarto quando uma das artérias principais do coração chegou a estar com 98% de entupimento.

Na última quarta-feira, 24, o medalhista de ouro nas Olimpíadas de Barcelona 1992 usou as redes sociais para contar que realizou uma hora de caminhada. "Sábado eu tenho palestra, a primeira nessa volta. Tenho certeza que será muito emocionante. Em vez de a gente ficar reclamando, a gente precisa ver soluções. A disciplina faz a diferença", declarou ele em seus stories no Instagram.

Em seguida, o ex-jogador reforçou a importância de manter os exames médicos em dia para evitar que algo mais grave possa acontecer de repente. "Faça seu check-up, esse é o diferencial de estar vivo ou de deixar saudade em seus familiares. Muito obrigado pelas rezas, orações, pelas energias, que esse é o diferencial, faz a gente cada vez mais seguir a nossa vida", concluiu Tande.

Apesar da alta médica, o atleta segue em recuperação em casa, no Rio de Janeiro. No último domingo, 21, em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, Tande contou detalhes do momento em que sofreu um infarto.

"Nunca pensei que poderia ser infarto. Eu sou campeão olímpico, campeão mundial, rei da praia, palestrante, lancei livro. É o Tande! Nunca imaginei. Eu achava que no máximo seria uma pneumonia. Nunca fumei, nunca bebi, nunca me droguei. Meu avô morreu muito cedo, infartou", afirmou ele.

E completou: "Em todos os momentos que eu fazia alguma atividade, subir a escada na minha casa, eu ficava ofegante. E aí o atleta de alta performance leva para onde? 'Tenho que melhorar o meu aeróbico'".

Boas notícias! Tande já recebeu alta do hospital após sofrer um infarto e ser internado. Nesta sexta-feira (19), o atleta publicou um vídeo contando que está se recuperando bem. "Tô respirando bem já. Cinco dias depois [do infarto], estou eu aqui. Olha a tecnologia da ciência nos… pic.twitter.com/1ji2vVBGOo — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 20, 2024

O que aconteceu com Tande?

O ex-jogador de vôlei e campeão olímpico Tande sofreu um infarto. Ele contou que o episódio aconteceu na sexta-feira, 12 de abril, e ele foi diagnosticado com entupimento de uma das artérias principais do coração.

O atleta deu a notícia ao aparecer nos stories do Instagram e mostrou que está se recuperando bem. "Tudo bem, pessoal? Passando aqui para falar do meu sumiço. Eu, sexta-feira agora, acabei infartando, acreditam? 54 anos, atleta, comida um pouco errada, fazia exercícios... Mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde, estava há uns quatro anos sem me cuidar. Eu tive 98% de entupimento de uma veia (artéria) principal do coração e mais duas com 78% e 73%", disse ele.

Então, ele deu um conselho para os fãs. "Fiquem atentos aos sinais. Ele meu deu, volta e meia, vários sinais: falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula e dor de ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance e eu tô voltando. Semana que vem eu tô voltando direto. Fiquem com Deus", afirmou.

Vale lembrar que Tande fez carreira no vôlei de praia. Ao se aposentar das quadras, ele se tornou comentarista esportivo.