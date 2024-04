Ex-jogador de vôlei Tande sofre infarto: ’98% de entupimento’

O ex-jogador de vôlei Tande reapareceu nas redes sociais após ser vítima de um infarto e tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde

O ex-jogador de vôlei e campeão olímpico Tande sofreu um infarto. Ele contou que o episódio aconteceu na sexta-feira, 12 de abril, e ele foi diagnosticado com entupimento de uma das artérias principais do coração.

O atleta deu a notícia ao aparecer nos stories do Instagram e mostrou que está se recuperando bem. "Tudo bem, pessoal? Passando aqui para falar do meu sumiço. Eu, sexta-feira agora, acabei infartando, acreditam? 54 anos, atleta, comida um pouco errada, fazia exercícios... Mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde, estava há uns quatro anos sem me cuidar. Eu tive 98% de entupimento de uma veia (artéria) principal do coração e mais duas com 78% e 73%", disse ele.

Então, ele deu um conselho para os fãs. "Fiquem atentos aos sinais. Ele meu deu, volta e meia, vários sinais: falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula e dor de ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance e eu tô voltando. Semana que vem eu tô voltando direto. Fiquem com Deus", afirmou.

Vale lembrar que Tande fez carreira no vôlei de praia. Ao se aposentar das quadras, ele se tornou comentarista esportivo.

Faustão já recebeu alta hospitalar

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta do hospital após ficar 54 dias internado. Ele passou por um transplante de rim em fevereiro de 2024 e precisou ficar sob cuidados médicos por causa de sintomas de rejeição do novo órgão. Porém, os médicos conseguiram contornar a situação e ele saiu do hospital nesta sexta-feira, 12.

A alta dele foi informada por meio de um boletim médico. "Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. O paciente seguirá sob as orientações médicas", diz o comunicado assinado pelo Dr. Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico de serviços hospitalares e prática médica do. Hospital Israelita Albert Einstein", informaram.

A cirurgia de transplante de rim de Faustão aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2024 e foi um sucesso. Ele fez o procedimento cerca de seis meses após ter passado pelo transplante de coração. O novo procedimento foi necessário porque ele tinha uma doença renal crônica que se agravou.