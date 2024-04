Ex-jogador, Tande revela melhora após infarto: "Só tenho que agradecer"

O ex-jogador de vôlei Tande utilizou as redes sociais para atualizar os fãs sobre quadro de saúde após ser vítima de um infarto

De volta para casa após após ter sido internado com sinais de infarto, o ex-jogador de vôlei, Tande, usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu quadro de saúde. Ele revelou estar se recuperando bem e agradeceu o apoio que recebeu durante a recuperação.

Em vídeo, Tande agradeceu o carinho dos fãs durante os dias de internação e falou sobre o retorno ao trabalho já na próxima semana. "Gente, muito obrigado. Tô passando aqui para agradecer cada mensagem de carinho, de apoio, de preocupação e de orações", iniciou.

"Só tenho que agradecer. Vocês são espetaculares! Agradecer também aos médicos da Clínica São Vicente, todo o corpo [médico] da parte coronária, que trouxeram esses anjos que fazem com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Tô respirando bem já. Cinco dias depois [do infarto], estou eu aqui. Olha a tecnologia da ciência nos permitindo isso. Vou voltar para o trabalho já na próxima semana. Vai ser um prazer estar reencontrando todos vocês. Muito obrigado do fundo do meu coração.", finalizou, agradadecido.

Boas notícias! Tande já recebeu alta do hospital após sofrer um infarto e ser internado. Nesta sexta-feira (19), o atleta publicou um vídeo contando que está se recuperando bem. "Tô respirando bem já. Cinco dias depois [do infarto], estou eu aqui. Olha a tecnologia da ciência nos… pic.twitter.com/1ji2vVBGOo — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 20, 2024

O que aconteceu?

O ex-jogador de vôlei e campeão olímpico Tande sofreu um infarto. Ele contou que o episódio aconteceu na sexta-feira, 12 de abril, e ele foi diagnosticado com entupimento de uma das artérias principais do coração.

O atleta deu a notícia ao aparecer nos stories do Instagram e mostrou que está se recuperando bem. "Tudo bem, pessoal? Passando aqui para falar do meu sumiço. Eu, sexta-feira agora, acabei infartando, acreditam? 54 anos, atleta, comida um pouco errada, fazia exercícios... Mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde, estava há uns quatro anos sem me cuidar. Eu tive 98% de entupimento de uma veia (artéria) principal do coração e mais duas com 78% e 73%", disse ele.

Então, ele deu um conselho para os fãs. "Fiquem atentos aos sinais. Ele meu deu, volta e meia, vários sinais: falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula e dor de ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance e eu tô voltando. Semana que vem eu tô voltando direto. Fiquem com Deus", afirmou.

Vale lembrar que Tande fez carreira no vôlei de praia. Ao se aposentar das quadras, ele se tornou comentarista esportivo.