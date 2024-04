Ex-jogador Tande recebe alta hospitalar após infarto

O ex-jogador de vôlei Tande deixou os fãs preocupados ao revelar que sofreu um infarto na semana passada

O ex-jogador de vôlei Tande já recebeu alta hospitalar após ter sido internado com sinais de infarto. O atleta ficou menos de uma semana hospitalizado no Rio de Janeiro para se recuperar do problema de saúde.

De acordo com o site Leo Dias, Tande saiu do hospital nesta quarta-feira, 17, conforme informou a equipe do jogador.

Tande foi internado no dia 12 de abril ao sofrer um infarto. Porém, a notícia se tornou pública no início desta semana, quando ele apareceu nas redes sociais para explicar o que aconteceu.

"Tudo bem, pessoal? Passando aqui para falar do meu sumiço. Eu, sexta-feira agora, acabei infartando, acreditam? 54 anos, atleta, comida um pouco errada, fazia exercícios... Mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde, estava há uns quatro anos sem me cuidar. Eu tive 98% de entupimento de uma veia (artéria) principal do coração e mais duas com 78% e 73%", disse ele, e completou: "Fiquem atentos aos sinais. Ele meu deu, volta e meia, vários sinais: falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula e dor de ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance e eu tô voltando. Semana que vem eu tô voltando direto. Fiquem com Deus".

Vale lembrar que Tande fez carreira no vôlei de praia. Ao se aposentar das quadras, ele se tornou comentarista esportivo.

Anderson Leonardo segue internado

Em novo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 15, foi informado que o cantor e compositor Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo, segue internado no Hospital da Unimed-Rio, na Zona Oeste do Rio, e segue em tratamento do quadro de insuficiência renal. As informações foram divulgadas pela Quem.

"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira encontra-se no quarto. O paciente está acordado, respirando sem a ajuda de aparelhos e segue tratando o quadro de insuficiência renal", informou o comunicado assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da unidade.

Anderson está em tratamento contra um câncer na região inguinal na unidade desde o dia 27 de fevereiro, quando fez um bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para reduzir o nível da dor - técnica que consiste em bloquear a ação do sistema nervoso no plexo hipogástrico para que pacientes oncológicos ou com alguma dor crônica tenha maior conforto na região.