Internado, Anderson Leonardo segue tratando quadro de insuficiência renal

Em tratamento contra um câncer na região inguinal, Anderson Leonardo segue internado para tratar o quadro de insuficiência renal

Em novo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 15, foi informado que o cantor e compositor Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo, segue internado no Hospital da Unimed-Rio, na Zona Oeste do Rio, e segue em tratamento do quadro de insuficiência renal. As informações foram divulgadas pela Quem.

"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira encontra-se no quarto. O paciente está acordado, respirando sem a ajuda de aparelhos e segue tratando o quadro de insuficiência renal", informou o comunicado assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da unidade.

Anderson está em tratamento contra um câncer na região inguinal na unidade desde o dia 27 de fevereiro, quando fez um bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para reduzir o nível da dor - técnica que consiste em bloquear a ação do sistema nervoso no plexo hipogástrico para que pacientes oncológicos ou com alguma dor crônica tenha maior conforto na região.

O cantor recebeu alta da UTI no dia 11 de abril e segue com o tratamento no quarto da unidade de saúde desde então.

Fabiana Justus mostra reação ao descobrir sucesso do transplante

Fabiana Justus está realizada com o sucesso de seu transplante de medula óssea! Na quarta-feira, 10, a influenciadora digital emocionou seus seguidores ao compartilhar um novo vídeo sobre o procedimento. No registro, ela mostra o exato momento em que recebe a notícia positiva durante uma chamada de vídeo com seu marido, Bruno D'Ancona.

Internada para evitar riscos e passar pelas sessões de quimioterapia desde que recebeu seu diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda, Fabiana recebeu o transplante de um doador anônimo há poucos dias. No entanto, ela precisou aguardar a 'pega' medular, inclusive, fez um bolão com familiares, amigos e profissionais do hospital para descobrir quando teria a boa notícia.

Por isso, Fabiana combinou com o marido de conferir o resultado do exame que confirmaria o sucesso do transplante através de uma videochamada. No registro, é possível ver a ansiedade dela antes de ler o resultado. Ao descobrir que o procedimento foi bem-sucedido, a influenciadora não contém a emoção e aparece aos prantos com as lágrimas escorrendo. Confira!